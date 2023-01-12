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美國、阿根廷農作物產量下修 恐再推升糧食通膨

編譯簡國帆／綜合外電
美國2022年的黃豆和玉米收成量比原先預估還少。(路透)
美國2022年的黃豆和玉米收成量比原先預估還少。(路透)

受乾旱影響，美國2022年的黃豆和玉米收成量比原先預估還少，儘管美國農民目前種植的冬麥面積為八年來最大，但分析師認為乾旱土壤可能影響收成量。阿根廷也下調2022／2023年產季的黃豆產量預測。

美國農業部12日發布世界農業供需預估報告表示，美國2022年玉米產量為137.30億英斗，比去年12月的預估少了2億英斗，也是三年新低，主因是農作物在8月因高熱與乾旱而受損後，農民選擇不收成，導致收成面積縮小。

去年黃豆產量為42.76億英斗，比去年12月預估的43.46億英斗少，且是兩年最少，平均每英畝的收成量也降至49.5英斗。美國農業部通常不會大幅調降幾個月前採收的收成量預估，Standard Grain總裁Joe Vaclavik指出，這是一大意外。

美國農業部也預測，目前的冬麥播種面積為3,695萬英畝，比前一年躍增11%，為八年來最大，但分析師認為，農民播種的乾旱土壤，可能抑制收成。

美國農業部也因為阿根廷正經歷60年來最嚴重的乾旱，調降當地的玉米和黃豆產量預測，黃豆產量預估比去年12月預測下修8.1%到4,550萬噸，使全球產量預估降到3.88億噸；阿根廷的玉米產量預估下調5.5%到5,200萬噸。

阿根廷的穀物交易所12日也調降2022／2023年產季的黃豆收成量預估15%至4.100萬噸；阿根廷是全球主要的加工黃豆油與黃豆粉出口國，但黃豆產量去年5月起就受到乾旱影響。

阿根廷的2022／2023年產季小麥收成活動在上周結束，最後產量為1,240萬噸，遠低於上次的2,240萬噸，也是因為嚴重缺水。

這些發展都增添全球農作物供應緊俏的憂慮，導致糧食價格高漲。芝加哥黃豆期貨13日盤中小漲0.2%至每英斗15.2150美元，為連續第三個交易日上漲，一周來漲近2%；小麥期貨攀揚0..6%，報每英斗7.4750美元，玉米期貨上漲0.3%至每英斗6.7325美元。

農業部 2023 分析師

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