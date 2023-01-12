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美癌症死亡率降33% 相當於380萬人挽回一命

記者胡玉立／即時報導
醫師正在男病患講解前列腺，前列腺癌的五年存活率高達97%。（Getty Images）
醫師正在男病患講解前列腺，前列腺癌的五年存活率高達97%。（Getty Images）

美國防癌協會(American Cancer Society)12日發表報告指稱，過去30年美國癌症死亡人數持續下降，1991年以來，全國癌症死亡率足足下降33%，相當於380萬人挽回一命；報告將此穩步進展，歸因於癌症治療進步、吸菸率下降和早期檢測增加。

不過，發表在「臨床醫生癌症雜誌」(CA: A Cancer Journal for Clinicians)的報告也指出，儘管癌症死亡率穩步下降，但乳腺癌、子宮癌和前列腺癌的新病例在不斷增加。

協會執行長納德森(Karen Knudsen)表示，「預防、早期檢測和治療新發現，已在200種癌症疾病中取得真正有意義的進展」。

防癌協會研究報告指出，人類乳突病毒(human papillomavirus，簡稱HPV)疫苗接種與癌症死亡率降低有關；HPV可導致子宮頸癌等類型癌症，接種疫苗與減少這類癌症病例有關。2012年到2019年，20至29歲女性子宮頸癌發病率下降了65%；此趨勢完全吻合HPV疫苗投入使用的時間。

該協會科學長達胡特(William Dahut)指出，還有其他癌症包括頭部、頸部和肛門癌症，均與HPV相關，可以樂觀認定HPV疫苗接種的重要性遠勝於此。

根據報告，美國男性畢生被診斷患有任何侵入性癌症的概率約為40.9%，女性為39.1%。

報告預估2023年，全美可能有近200萬新增癌症病例(相當於每天約5000例)及超過60萬例癌症死亡。

報告並指出，所有癌症的「五年相對存活率」已從1970年代中期的49%，增至2012至2018年的68%。目前存活率最高的癌症類型是：甲狀腺癌98%、前列腺癌97%、睾丸癌95%和黑色素瘤94%；胰腺癌存活率最低，僅12%。

約翰霍普金斯大學腫瘤學教授布勞利(Otis Brawley)指出，癌症死亡率下降的發現顯示「好消息還在繼續中。」他認為，死亡率從1991年開始下降的最大原因是，美國吸菸人口從1965年開始減少。

醫師正在講解電腦斷層掃描結果，防癌協會指出，子宮頸癌發病率降低與HPV疫苗接種有...
醫師正在講解電腦斷層掃描結果，防癌協會指出，子宮頸癌發病率降低與HPV疫苗接種有關。（Getty Images）

癌症 疫苗 檢測

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