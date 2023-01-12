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美加邊界通關糾紛 達成協議化解積案

編譯潘勛／綜合11日電
拜登總統(左)與加拿大總理杜魯道於北美領袖峰會。兩國宣布已達成部分方案，化解雙方長達一年的邊界安全糾紛。(美聯社)
拜登總統(左)與加拿大總理杜魯道於北美領袖峰會。兩國宣布已達成部分方案，化解雙方長達一年的邊界安全糾紛。(美聯社)

美國與加拿大宣布已達成部分方案，化解雙方長達一年的邊界安全糾紛；該糾紛使商務旅客及其他經常得穿越兩國邊境的人士深感不便。

華爾街日報(WSJ)報導，北美三國領袖高峰會日前在墨西哥的墨西哥市舉行，美、加10日在主會外發表聯合聲明，指出將採取必要措施，化解堆積如山的跨界申請案；過去一年案件來到最高峰，達33萬3000件，與美加之間「信得過」「Nexus」旅客計畫有關。

Nexus計畫可讓以往經過檢驗合格的旅客沿美加5500哩邊界加速通關，參與計畫者有160萬人，約八成是加拿大人；Nexus在加拿大的受理中心自新冠疫情初始便關閉迄今，尚未重開，原因在美方拒絕派遺幹員返回加拿大，條件是加國當局要在幹員執行公務時，增加給他們的安全保護。

在加國Nexus處理中心服務的美籍幹員協助審核Nexus卡片申請人，還有約續申請人，決定是否符合資格。有些加拿大人，例如公司老闆、住邊境社區，或者有家人住美國的居民，會來到美國海關及邊境保護局(CBP)各辦公室，以加速Nexus卡片申請。

美國國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)與加國公共安全部長門迪齊諾(Marco Mendicino)發表聲明指出，要受理現有及想要申請Nexus卡的人，兩國得延長Nexus處理中心的服務時間，增加陸上過境站的中心數目。

兩國保證，到了春季將推出新的Nexus續卡及申請服務，供搭機旅客使用；審核先在重新開啟的加國Nexus機場註冊中心進行，接下來再到CBP預檢地點再次訪談。CBP在加國八個機場都設有預檢服務。

依歐巴馬政府與加國前保守黨政府磋商、2015年完成的美加條約，渥太華當局授予在加國機場執行預檢的美國邊境幹員權力，得無虞詢問、搜查、拘禁、逮捕旅客，法律上也沒有後續影響。

但加拿大方指出，同樣的保護並未擴大給Nexus處理中心的美國幹員，原因在2015年安全協定並未含括那些中心，10日的方案也沒解決這項事宜。

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