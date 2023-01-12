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金球獎影后楊紫瓊 再獲演員工會獎提名 離奧斯卡更近了

記者胡玉立／綜合報導
第29屆美國演員工會獎入圍名單11日出爐，楊紫瓊主演的「媽的多重宇宙」分別獲得最佳女主角和最佳影片提名。(路透)
第29屆美國演員工會獎入圍名單11日出爐，楊紫瓊主演的「媽的多重宇宙」分別獲得最佳女主角和最佳影片提名。(路透)

好萊塢金球獎剛落幕，第29屆美國演員工會獎(Screen Actors Guild Awards)入圍名單11日出爐，「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)和「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)受到高度肯定，也讓人更加好奇今年奧斯卡金像獎可能獎落誰家；10日甫以「媽的多重宇宙」獲金球獎音樂類或喜劇類最佳女主角的楊紫瓊再被提名

由好萊塢演員工會(SAG-AFTRA)會員票選、在Instagram Live宣布的年度集體提名最大贏家為：「巴比倫」(Babylon)、「伊尼舍林的女妖」、「媽的多重宇宙」、「法貝爾曼」(The Fabelmans)和「女人們的談話」(Women Talking)。

最佳女主角獎獲提名者有主演「塔爾」(Tár)的凱特布蘭琪(Cate Blanchett)、「女王」(The Woman King)薇拉戴维絲(Viola Davis)、「金髮夢露」(Blonde)安娜迪阿瑪斯(Ana de Armas)、「月老」(Till)丹妮爾·戴德維勒(Danielle Deadwyler)和楊紫瓊。

獲最佳男主角獎提名者：「貓王艾維斯」(Elvis)奧斯汀巴特勒(Austin Butler)、「伊尼舍林的女妖」柯林法洛(Colin Farrell)、「我的鯨魚老爸」(The Whale)布蘭登費雪(Brendan Fraser)、「倫敦生之慾」(Living)比爾奈伊(Bill Nighy)和「必勝球探」(Hustle)亞當山德勒(Adam Sandler)。

美國演員工會獎被認為是最可靠的奧斯卡預測指標。錯過了SAG演員獎項提名，幾乎等於無緣奧斯卡最佳影片獎。去年票房最高的兩部大片：「捍衛戰士—獨行俠」(Top Gun: Maverick)和「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)都沒有獲得SAG最佳電影特技團隊獎(stunt ensemble)的提名肯定，邁進奧斯卡之路似乎更加艱難。

10日晚上的金球獎揭曉後，「法貝爾曼」和「伊尼舍林的女妖」以及獲得五項SAG提名的「媽的多重宇宙」，越來越有奧斯卡冠軍相。

今年頒獎典禮訂2月26日舉行，將在Netflix的YouTube頻道同步直播。明年的SAG頒獎典禮將直接在Netflix直播。

提名 奧斯卡 媽的多重宇宙

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