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兆彩又無人中 頭獎13.5億 13日開獎

編譯周芳苑／綜合11日電
10日晚上開獎的兆彩頭獎再度落空，彩金繼續累積，上看13億5000萬元，下期將在13日開獎。(路透)
10日晚上開獎的兆彩頭獎再度落空，彩金繼續累積，上看13億5000萬元，下期將在13日開獎。(路透)

上一期兆彩(Mega Millions)10日晚間開獎，還是沒有人獲得頭獎，頭獎金額繼續累積，上看13億5000萬元；下期將在13日開獎。

10日抽出的白球號碼是7、13、14、15、18和金色大彩球(Mega Ball)號碼9。

俄亥俄州彩票總監兼兆彩聯盟(Mega Millions Consortium)總裁麥唐納(Pat McDonald)透過聲明表示，兆彩頭獎金額已累積達13億5000萬元，而且還在繼續上升，成為有史以來第二高的兆彩頭獎。

目前兆彩史上最高頭獎紀錄是15億3000萬元，2018年在南卡羅來納州開出。迄今為止，美國彩券的最高頭獎金額是去年11月在加州賣出的單張勁球獎(Powerball)，獨得20億4000萬元。

13日的抽獎，幸運中頭獎者只能選擇分29年30次領取，才能獲得如此高額的稅前獎金。假如選擇一次性提領，中獎者的實拿金額約為7億790萬元。過去幾乎所有大獎得主都選擇現金一次支付，

上次兆彩開出頭獎距今已三個月，抽獎25次都無人中獎。儘管頭獎機率不到三億分之一，民眾依然趨之若鶩，尤其隨著大獎金額不斷累積，玩家更是搶進購票。

兆彩目前在全美45個州及華盛頓特區和美屬維京群島販售。

南卡羅來納州 俄亥俄州 加州

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