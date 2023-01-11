眾院新規縮限國會操守辦公室權限 桑托斯：太棒了

共和黨控制的國會眾院通過新規則，削弱國會道德辦公室調查國會議員涉嫌不當行為的能力，有可能遭調查的紐約州新科眾議員桑托斯(右)大喜。圖為桑托斯10日出席會議。(美聯社)

聯邦眾院 9日以220：213票通過管理眾院新規則，嚴重削弱國會道德辦公室(Office of Congressional Ethics， OCE)調查國會議員涉嫌不當行為的能力；原本有可能面臨調查的新科共和黨紐約州聯邦眾議員 桑托斯(George Santos)表示，「這真是太棒了」。

桑托斯之前在多家媒體報導後，坦承在身世、學歷、職業等背景撒謊，正面臨聯邦、紐約州總檢察長辦公室及皇后區、長島納蘇郡(Nassua County)地方檢察官等多方調查，同時面臨至少兩項涉嫌隱瞞競選資金來源的國會道德辦公室投訴。

準獨立機構國會道德辦公室成立於2008年，負責調查對國會議員提出的不當行為指控，若確定指控值得進一步調查，會轉介給眾院道德委員會(House Ethics Committee)，該委員會由各占一半的共和黨和民主黨 議員組成。

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)提出的第118屆國會新規則，對OCE成員強加八年任期限制，等於立即除去民主黨任命的四位OCE成員的其中三位：前眾議員巴恩斯(Mike Barnes)、平克尼(Belinda Pinckney)和英格利希(Karan English)。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)可任命繼任者，但可能需要數月時間。受新規則約束，OCE調查指控能力下降，開展調查也需更多時間。

眾院民主黨人譴責新規則變化；維吉尼亞州眾議員史班柏格(Abigail Spanberger)指出，眾院新規則將使OCE成為「國會大廈被遺忘走廊裡的無牙屍體」；紐約州眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)也稱是「令人不安的發展」。

與此同時，民主黨眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)和高德曼(Dan Goldman)10日對桑托斯提出道德投訴，要求眾院道德委員會對桑托斯展開調查，原因是桑托斯「未能按照法律要求及時、準確和完整地提交財務披露報告」。