我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

耶魯大學研究生投票通過自組工會 獲NLRB核准

記者俞仲慈／綜合報導
耶魯大學各科系研究所及法律、醫學等十餘所專業學院的研究生以絕對多數投票通過成立工會，並已獲得聯邦勞工關係委員會核准。(美聯社)
耶魯大學各科系研究所及法律、醫學等十餘所專業學院的研究生以絕對多數投票通過成立工會，並已獲得聯邦勞工關係委員會核准。(美聯社)

耶魯大學9日宣布，該校各科系研究所及包括法律、醫學等十餘所專業學院的研究生在去年年底，以絕對多數投票通過成立工會，並已獲得聯邦勞工關係委員會(NLRB)核准。

耶魯大學校長薩洛維(Peter Salovey)向全校師生表示「校方將以誠摯的態度與研究生組織Local 33展開協商，以達成協議」。

去年10月，名為UNITE HERE Local 33的研究生組織向NLRB提出成立工會的申請，希望代表耶魯大學研究生和專業學院學生爭取權益，對此訴求，校方除了表示尊重，並與Local 33成員針對決議投票細節展開協商。

於是攸關工會成立與否的決議投票於去年11月30日和12月1日兩天，分別在校園舉行，而且特別准許無法親自到場投票的合格研究生以郵寄方式將選票寄回。

投票結束後，選票送交NLRB進行查核，9日NLRB確認無誤，核准研究生成立工會。具有投票資格的耶魯研究生總計有3214人，投票結果有效票數2039張，其中1860票贊成、僅179票反對。

校長薩洛維強調「校方關心所有學生權益，舉凡符合條件的學生皆有投票權的民主方式，是決定工會是否成立最為妥善的辦法，我們應以公開、開放的方式來處理公共事務」。

投票 耶魯大學 醫學

上一則

雷傑納隆科學獎準決賽 華裔生加州、紐約州入圍最多

下一則

費雪嬰兒搖床13年致逾百嬰死亡 CPSC籲停止使用

延伸閱讀

法國人退休年齡在先進國家中最低，此情恐將不再

法國人退休年齡在先進國家中最低，此情恐將不再
州長喊話無效 7000護士罷工 醫院緊急應變

州長喊話無效 7000護士罷工 醫院緊急應變
現金使用量減少 丹麥1年來沒發生銀行搶案

現金使用量減少 丹麥1年來沒發生銀行搶案
華人連署支持拉薩爾 少數族裔創歷史

華人連署支持拉薩爾 少數族裔創歷史

熱門新聞

出生夏威夷，年僅18歲的綜合格鬥(MMA)新秀李勝惠(Victoria Sun-hei Lee)驚傳驟逝。圖取自ONE Championship

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

2023-01-09 09:26
國防部2005年發布的照片顯示，充當古巴間諜的蒙特斯（右）擔任國防情報局分析員時，曾從中情局前情報總監泰內特手中獲頒榮譽獎狀。（路透）

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

2023-01-08 16:50
美國經濟衰退可能推高失業率，使零工經濟從業人員例如為Uber開車的駕駛人數大增。（美聯社）

衰退來了 更多人打零工…Uber增45萬駕駛 還有60萬人送外賣

2023-01-03 23:35
維吉尼亞州紐波特紐斯市李奇尼克小學，發生一名六歲男童在教室裡開槍射傷女老師的事件。消息傳出後，學校門口聚集了大批憂心忡忡的家長，急著要將子女帶回。(美聯社)

維州6歲童教室槍傷女老師 家長：上周就通報學校

2023-01-06 21:38
民主黨籍康乃狄克州眾議員威廉斯(Quentin Williams)5日凌晨時分發生車禍身亡。(美聯社)

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

2023-01-06 09:02
猶他州艾恩郡(Iron County)以諾市(Enoch City)一名42歲男子海特涉嫌在家中槍殺全家人後自殺。案發房屋外還可見設置給孩童玩樂的溜滑梯。（Getty Images）

猶他州爆8屍滅門血案 男槍殺妻兒與岳母後自殺

2023-01-05 20:30

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己