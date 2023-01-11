耶魯大學研究生投票通過自組工會 獲NLRB核准

耶魯大學各科系研究所及法律、醫學等十餘所專業學院的研究生以絕對多數投票通過成立工會，並已獲得聯邦勞工關係委員會核准。(美聯社)

耶魯大學 9日宣布，該校各科系研究所及包括法律、醫學 等十餘所專業學院的研究生在去年年底，以絕對多數投票 通過成立工會，並已獲得聯邦勞工關係委員會(NLRB)核准。

耶魯大學校長薩洛維(Peter Salovey)向全校師生表示「校方將以誠摯的態度與研究生組織Local 33展開協商，以達成協議」。

去年10月，名為UNITE HERE Local 33的研究生組織向NLRB提出成立工會的申請，希望代表耶魯大學研究生和專業學院學生爭取權益，對此訴求，校方除了表示尊重，並與Local 33成員針對決議投票細節展開協商。

於是攸關工會成立與否的決議投票於去年11月30日和12月1日兩天，分別在校園舉行，而且特別准許無法親自到場投票的合格研究生以郵寄方式將選票寄回。

投票結束後，選票送交NLRB進行查核，9日NLRB確認無誤，核准研究生成立工會。具有投票資格的耶魯研究生總計有3214人，投票結果有效票數2039張，其中1860票贊成、僅179票反對。

校長薩洛維強調「校方關心所有學生權益，舉凡符合條件的學生皆有投票權的民主方式，是決定工會是否成立最為妥善的辦法，我們應以公開、開放的方式來處理公共事務」。