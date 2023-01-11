教育部「學貸安全網」將降還款額度 年收未達3萬不用還

教育部10日公布新的學貸還款計畫方案，將降低學貸償還額度，未來提供更優惠的還款途徑。教育部官員表示，這項計畫有助於防止借貸人背上沈重的債務負擔。(美聯社)

教育部 10日在聯邦公報公布新的學貸還款計畫方案，將降低學貸償還額度，未來提供更優惠的還款途徑。教育部官員表示，這項「學貸安全網」計畫有助於防止借貸人背上沈重的債務負擔。

拜登 總統8月宣布學貸還款計畫，但遠不如減免4000萬人的學貸更受關注，不過教育專家認為，學貸償還計畫更有利於提升大學的可負擔性，尤其是對低收入 群體而言。教育部長卡多納(Miguel Cardona)說：「學貸已成為夢想殺手，我們承諾修補支離破碎的學貸償還體系，提高學貸的可負擔性。」

拜登的減免學貸計畫受到司法挑戰，目前擱在最高法院，命運未卜；白宮要求繼續維持並駁回保守派的興訟，最高院定2月28日舉行口頭辯論。

「學貸安全網」計畫有數月公聽期，最終確定後，將是對於過去以收入作為基礎的還貸計畫進行重大改革，成為聯邦的還貸計畫選擇之一，具有月付額低、易於轉為優惠還貸條件以及未付利息不計入貸款等優點。

按照現有的還貸計畫，每月還款上限為可支配所得的10%，年收入不到2萬400元無需還款。新的還貸計畫是將上限砍半，每月最多5%收入用於還款，年收入未達3萬元無需還款。只要按月還款，就不會收取未付利息。這一改變可防止未付利息加入學貸，導致學貸滾雪球般增大。

根據新的還貸計畫，借貸人過多年還款後將更易於註銷學貸。現有的還貸計畫是在還貸20或25年後註銷學貸，新計畫中如果是1萬2000元學貸，還貸10年後便可註銷，此後每增加1000元學貸，註銷期限將增多一年。

拜登政府表示，新的學貸償還計畫一年可為四年制大學畢業生節省2000元，社區學院85%的學貸可在10年內註銷。

支持者稱讚新計畫是在推動大學的可負擔性上邁出重要一步，幾乎等於免費上社區學院。但反對者批評是不公平的施捨，未來10年將增加1380億元甚至2000億元的政府支出。國會眾院教育和勞工委員會主席維吉妮婭·福克斯(Virginia Foxx)說，新計畫無視學貸資金其實來自納稅大眾，將聯邦學貸變為贈款。