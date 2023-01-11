廢所得稅改徵全國統一消費稅 眾院共和黨提案表決

喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員卡特提案，裁撤國稅局，同時以全國統一的消費稅取代所得稅。(美聯社)

來自喬治亞州、共和黨籍的四連霸聯邦眾議員 卡特(Buddy Carter)新年回到華府後就迫不及待提出一項新法案，旨在廢除所得稅和其他不同名目的稅，改徵全國統一的消費稅。

法案特色是廢除聯邦的個人和企業所得稅，裁撤國稅局 ，遺產稅、贈與稅、薪資稅也一併廢除，採單一消費稅。

據福斯新聞數位版(Fox News Digital)報導，卡特提出的「公平稅法案」(Fair Tax Act)，是新任眾院議長麥卡錫和黨內「自由黨團」達成的諸多交換條件之一，因此他上周就敦促卡特趕快提案，由他交付全院表決，列入第118屆國會將處理的第一批法案。

卡特說，因為他看不慣執政黨要替國稅局增加預算，多聘8萬7000名稅務員，把國稅局當作武器對付小企業主和中產階級。「本法案將完全消除國稅局存在的必要，簡化稅則，不但有益美國人民，還能鼓勵成長與創新」。

卡特的提議已獲得多位同黨籍議員的的背書。南卡州眾議員鄧肯(Jeff Duncan)說，「我當過小企業主，了解我們失敗的所得稅制對美國人民造成不必要的負擔。公平稅法將廢除(現行)稅則，以銷售稅取代所得稅，廢止濫權的國稅局。若立法完成，本法將鼓舞美國納稅人，幫更多美國人實現美國夢」。

維吉尼亞州 的古德眾議員(Bob Good)說，「我支持公平稅法案，因為它簡化稅則，把美國的稅則從強制性、累進制、迂迴彎繞極其複雜的現況，改進為完全透明、不偏不倚的，可以把我們所認知的國稅局廢掉的制度，對經濟很好，因為新稅制鼓勵工作、儲蓄、投資」。

聯署該法案的佛州卡馬克眾議員(Kat Cammack)說，「國稅局不斷擴大，不斷透過稅則懲罰辛勤工作的美國人。我們現在提出的，是單純且公平的稅則，對每個人都有用，而不僅僅對某些人有用」。