特斯拉允全自駕測試車主關掉手握方向盤警示 公路交通安全署調查

馬斯克推文表示特斯拉可能允許部分車主在測試全自動駕駛系統期間，關掉「手握方向盤」的警示，引起全國公路交通安全管理署的關注。(美聯社)

特斯拉 (Tesla)電動車公司老闆馬斯克的一則推文引起全國公路交通安全管理署(NHTSA)的關注；推文稱特斯拉可能允許部分車主在測試全自動駕駛系統期間，關掉「手握方向盤」的提示，NHTSA要求特斯拉對這則訊息做出更多說明。

NHTSA上周表示，14起涉及特斯拉車電動車的追撞事故中，調查重點之一便是此一廠牌的汽車 在全自動駕駛狀態下是否發出握住方向盤的警示。

2021年以來，特斯拉允許未經培訓但由公司監控的車主進行全自動駕駛測驗，全國約有16萬輛車參加測驗，占美國特斯拉數量的15%。

馬斯克的一個忠實粉絲新年前夕推文說，凡是測驗過1萬哩全自動駕駛的人，應有權選擇關閉車上的握住方向盤提示，馬斯克回應贊同，表示1月將做出更新。

「消費者報導」(Consumer Reports)雜誌的汽車專家認為，關閉提示後採用自動駕駛與轉向的車輛，會對其他用路人構成威脅，參加測驗的人使用全自動駕駛，但更多駕駛人沒有使用，也沒有參加測驗。

汽車安全維權組織批評特斯拉車的監控系統不足，國家運輸安全委員會(NTSB)三年前的調查結果認為，2018年加州發生的一場致命車禍 就是肇因於車輛的拙劣監控。

許多特斯拉的車內裝有監視器，監控系統是通過測量方向盤的扭矩，來監視方向盤的轉動和保證駕駛人的精神集中。但汽車測驗專家認為，特斯拉車的監視器沒有紅外線，夜間無法辨別駕駛人有沒有戴墨鏡。

卡內基美隆(Carnegie Mellon)大學教授庫普曼(Philip Koopman)認為，特斯拉的政策相互矛盾，他們為取悅駕駛人說可以不扶方向盤，但用戶手冊則警告車主手不能離開方向盤。用戶手冊說，全自動駕駛很複雜，而且並非完全自動，是供全神貫注、雙手握住方向盤並準備隨時切換為手動駕駛的人使用。

NHTSA指出，在涉及特斯拉的多起交通事故中，有的車禍是駕駛人握住了方向盤，但精神不集中，而且自動駕駛的功能在部分地區受到限制，許多駕駛人雖然聽到提示，但沒有採取規避措施以避免車禍。