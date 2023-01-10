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各州預期壽命 夏威夷80.7歲居冠 女性比男性長命5.8歲

編譯徐薏茹／綜合9日電
根據藥物資訊網站NiceRx全美50州居民平均預期壽命排名，2020年夏威夷州民平均預期壽命為80.7歲，居全國之冠。圖為現年101歲的夏威夷州人瑞羅勃·約翰·李20歲時曾親眼目睹珍珠港事變。(美聯社)
根據藥物資訊網站NiceRx全美50州居民平均預期壽命排名，2020年夏威夷州民平均預期壽命為80.7歲，居全國之冠。圖為現年101歲的夏威夷州人瑞羅勃·約翰·李20歲時曾親眼目睹珍珠港事變。(美聯社)

根據藥物資訊網站NiceRx發布的全美50州居民平均預期壽命排名報告，2020年夏威夷州民平均預期壽命為80.7歲，居全國之冠，華盛頓州、明尼蘇達州排名第二、第三。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，夏威夷的預期壽命大約比全國平均多四年，2021年全國平均預期壽命連續第二年下滑，降低至76.4歲。

CDC數據表明，男性與女性的預期壽命差異也有擴大的跡象，目前研究顯示美國男性的平均預期壽命為73.5歲，女性為79.3歲。

CDC將預期壽命降低歸因於新冠肺炎所致死亡，以及因「意外受傷、慢性肝病、肝硬化、自殺及謀殺」致死。

雖然夏威夷居民的平均預期壽命是全國最長，但過去幾年該州的預期壽命同樣呈現下跌的趨勢，2019年夏威夷州的平均預期壽命是82.3歲。

與全國平均相似，夏威夷州男性與女性的預期壽命也有差異，根據CDC「國家生命統計系統」 (National Vital Statistics System)去年發布的報告，夏威夷州男性的平均預期壽命為77.6歲，女性平均為83. 8歲。

排名第二、第三的華盛頓及明尼蘇達州數據十分相近，華盛頓州平均預期壽命為79.2歲，明尼蘇達州是79.1歲。

同一份NiceRx報告顯示，2020年加州、麻州、新罕布夏州的平均預期壽命均為79歲。

NiceRx報告的全國預期壽命前十名依次為：夏威夷80.7歲、華盛頓79.2歲、明尼蘇達79.1歲、加州79歲(與第五、六名相同)、麻州79歲、新罕布夏79歲、俄勒岡78.8歲(與第八名相同)、佛蒙特78.8歲、猶他78.6歲，以及康乃狄克78.4歲。

夏威夷州 CDC 明尼蘇達州

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