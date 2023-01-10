專機載無證客挨告 佛州花百萬請律師 民權團體怒轟：德桑提斯作秀

佛州共和黨籍州長德桑提斯去年包機載運50名無證移民到麻州度假勝地瑪莎葡萄園因此挨告，州政府聘請兩家律師事務所的開銷上看100萬元。(美聯社)

佛羅里達州「塔拉哈西民主黨 人報」(Tallahassee Democrat)9日報導，共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)去年夏天以專機載運50名委內瑞拉無證移民 到麻州度假勝地瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)而引發爭議，且因此挨告，州政府聘請兩家律師事務所的開銷上看100萬元。

報導指出，人權團體代表無證移民在波士頓聯邦法院對德桑提斯與佛州 政府提出聯合訴訟之後，佛州迄今已付給「康索維伊麥卡錫法律事務所」(Consovoy McCarthy)及「坎貝爾康羅伊與歐尼爾事務所」(Campbell Conroy & O'Neil )共計11萬2000元費用。

佛州政府出動專機運送無證移民到外地，該項花費已頗為可觀。佛州政府付給包機公司「垂直起降系統公司」(Vertol Systems Company)的費用將近160萬元。

「塔拉哈西民主黨人報」分析，若以花費計算，佛州運送無證移民到瑪莎葡萄園，平均每名無證移民的開銷大約3萬5000元。

「塔拉哈西民主黨人報」報導，2022年9月底，「康索維伊麥卡錫法律事務所」(Consovoy McCarthy)及「坎貝爾康羅伊與歐尼爾事務所」與佛州政府簽約承包訴訟辯護事務，兩家公司都同意收取律師費最高上限為50萬元，合作時間最長三年。

報導指出，在波士頓聯合訴訟中擔任佛州首席辯護律師的「坎貝爾康羅伊與歐尼爾事務所」律師佛朗吉羅(Thomas C. Frongillo)，每小時收費650元。

代表無證移民對佛州政府提告的非營利法律諮詢機構「民權律師」(Lawyers for Civil Rights)執行主任艾斯賓諾薩-馬德瑞加(Ivan Espinoza-Madriga)說，佛州辛勤工作、資源匱乏的州民必須負擔百萬元律師費用給幫德桑提斯作秀辯護的外州律師。他說：「如果你做不到公平，至少也該節儉。」