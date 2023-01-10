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空污首見減少 UN：南極臭氧破洞 43年內可望完全修復

記者張聲肇／綜合報導
太空總署的大氣層彩色影像，藍紫色部分即為臭氧層破洞。(美聯社)
太空總署的大氣層彩色影像，藍紫色部分即為臭氧層破洞。(美聯社)

聯合國和世界氣象組織9日指出，空氣中的有害化學物質首見減少，地球臭氧層得以逐漸恢復，減緩氣候變遷，也保護人類和其他生物，預計43年內，南極上空的臭氧層破洞可望完全修復。

聯合國環境署和氣象組織引述科學家報告，離地面9至18哩大氣層中的臭氧層厚度增加了不少，吸收太陽紫外線的作用增強了許多。多年來，冷氣機和推進器使用的化學物質漂入大氣層，腐蝕在南極上空的臭氧層，每年春天造成或大或小、深淺不一的「破洞」。臭氧層厚度增加，對地球上生命的保護就隨之提高。

紫外線太強，容易造成皮膚癌、白內障、免疫系統失靈，也會對地面植物、海洋浮游植物造成傷害。

氯排放從1993年最高峰到2020年，減少了11.5%；溴排放也從1999年尖峰到2020年，減少了14.5%。這兩大「臭氧層殺手」減弱，對地球是好消息。

科羅拉多圓石市海洋大氣層管理局化學科學實驗室主任、報告撰稿小組共同召集人法希(David Fahey)說，腐蝕臭氧層的主要化學排放物，數量已達高峰且連年下降，是這好消息的基本測量根據。

聯合國會員國於1987年簽署蒙特婁協定(Montreal Protocol)，禁止使用腐蝕臭氧層的氟氯化碳(chlorofluorocarbons)；2016年進一步達成基加利修正案(Kigali Amendment)，連氟氯化碳的替代品氫氟烴(hydrofluorocarbons)也一併禁用，稍微減弱了地球暖化的力道。

氫氟烴不會腐蝕臭氧層，但屬於溫室效應氣體，如果不禁用，2100年之前，會讓地球升溫攝氏0.5度。

2018年，科學家發現會把臭氧層削薄的一氟三氯甲烷(trichlorofluoromethane)排放突然暴增25%，追根究柢問題出在中國東北部生產絕緣體泡沫材料的工廠。報告撰稿小組共同召集人、太空總署太空飛行中心地球科學首席科學家紐曼(Paul Newman)說，在國際壓力下，中國一氟三氯甲烷的排放已見下滑。「他們已經管控住這出人意料的排放物，這是好消息。」

報告指出，儘管野火等也可能破壞臭氧層，依目前情況，可望恢復到1980年的「厚度」，也就是破洞還沒出現前的狀況。按地區上空劃分，南極上空的臭氧層2066年即可恢復，北極上空2045年，其他地方2040年。

聯合國 太空 氣候變遷

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