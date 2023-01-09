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持續大旱、用水量不減 科學家警告：大鹽湖5年內消失

編譯盧炯燊／綜合8日電
猶他州自然資源廳拍攝的照片顯示，大鹽湖乾涸情形極為嚴重。(美聯社)
猶他州自然資源廳拍攝的照片顯示，大鹽湖乾涸情形極為嚴重。(美聯社)

由11所大學、相關組織及研究機構共30多位科學家的共同研究報告警告，如果不大幅減少用水量，猶他州的大鹽湖(Great Salt Lake)將在五年內消失，這不僅威脅生態系統，還會使數以百萬計的民眾因暴露在來自乾涸湖床的有毒灰塵而健康受損。

空拍照片顯示，大鹽湖裸露的湖底，已形成一畦畦的鹽灘。(美聯社)
空拍照片顯示，大鹽湖裸露的湖底，已形成一畦畦的鹽灘。(美聯社)

這份由猶他州楊百翰大學(Brigham Young University)研究人員負責撰寫的報告指出，多年來持續的用水，已經讓大鹽湖的湖面積減少37%，再加上西部地區的持續大旱，乾涸速度較科學家預期的要快得多。

研究表明，自2020年以來，大鹽湖每年流失湖水約400億加侖，目前的保護措施遠遠不足以補充。

報告呼籲猶他州及大鹽湖周邊各州，將用水量減少33%至50%，以便在未來幾年，讓方圓250萬英畝土地的溪流及河水，直接流入湖中， 否則大鹽湖只會走向不可逆轉的消亡。

報告的主要撰寫人、楊百翰大學生態學者阿博特(Ben Abbott)形容這是一場危機，必須採取緊急措施確保大鹽湖不會消失。

研究發現，過去三年大鹽湖的河水流入量不到正常的三分一，因為太多的水被改作其他用途。2022年的水位跌至歷史最低點，比正常低10英尺。

隨著流入的淡水持續減少，湖水變鹹，湖中的蝦乃至蒼蠅也變得有毒，危及了1000萬隻依賴該湖作為遷徙棲息地的候鳥。

800多平方英里的沉積物也因湖水乾涸而暴露，當中含有砷、汞和其他危險物質，可隨風吹到湖岸附近，大約250萬名居民因吸入而健康受損。

猶他州政府水資源部主任哈辛亞格(Candice Hasenyager)表示，猶他州居民愈來愈意識到大鹽湖消亡的緊迫性。州議會去年通過多項保護法案，包括一項4000萬元的信託基金，以幫助這個問題嚴重的大湖。共和黨籍州長考克斯(Spencer Cox) 最近更提議為保護水資源而注入另一筆巨額資金。

哈辛耶格認為，沒有人會嫌保護資金太多，但嚴厲減少用水量更為重要，以便未來兩年內將湖水位恢復到安全水平。

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