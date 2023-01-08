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對抗新冠吃什麼？營養師推薦這6種食物最好

編譯俞仲慈／綜合報導
酪梨。(本報資料照)
酪梨。(本報資料照)

根據戴維斯加州大學健康醫療研究中心(UC Davis Health)研究顯示，最近席捲國內的新冠病毒株是Omicron變種株，症狀包括流鼻涕、喉嚨痛、咳嗽、發燒、頭痛、肌肉疼痛和疲勞。雖然變種病毒株威力已不若從前，但感染應立即就醫治療，營養師還建議攝取以下六種食物幫助緩解症狀。

1.酪梨

所有年齡層的新冠患者皆缺乏抗氧化劑「穀胱甘肽」(glutathione)，造成體內發炎，加上普遍存在低鉀症狀而出現肌肉無力等症狀，酪梨不但富含「穀胱甘肽」，含鉀量也很高，食用一顆酪梨足以提供每日身體所需鉀含量的21%。

優格。(Getty Images)
優格。(Getty Images)

2.優格

食用優格、克菲(kefir)乳酸菌或其他益生菌有助於恢復腸道健康，減少痊癒期或癒後再感染機會。由於新冠病毒會大幅改變腸道微生物組合，優質益生菌不可或缺。

3.墨西哥辣椒

確診新冠若出現持續性咳嗽，不妨食用富含辣椒素的墨西哥辣椒。根據2015年研究發現，連續四周每天服用辣椒素，有助於減緩慢性咳嗽。但如果流鼻涕，辛辣食物反而會導致症狀惡化。

4.西瓜

若無法攝取足夠水分，建議攝取富含水分的西瓜，含90%以上水分，也是補充維生素A、C的最佳來源，而且充足水分有助於稀釋黏液，緩解肌肉酸痛以及改善頭痛。

5.雞湯

雞湯是典型食療聖品，2000年內布拉斯加大學醫學中心(University of Nebraska Medical Center)研究證實雞湯具有溫和抗炎作用，會抑制嗜中性球(neutrophil)產生，而嗜中性球正是新冠肺炎等呼吸道感染、分泌黏液的原因。

6.鮪魚

鮪魚富含Omega-3脂肪酸和維生素C，有助於減輕發炎症狀。根據「國際一般內科期刊」(International Journal of General Medicine)去年發表的報告指出，新冠重症患者補充Omega-3可能有助於縮短症狀時間，此外「生命科學」(Life Sciences)去年研究發現，以維生素D治療的患者血液中，發炎指標較低，有助於縮短加護病房占床時間。

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