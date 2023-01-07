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研究：美12.7%孩童氣喘疑與室內瓦斯爐烹飪有關

中央社／華盛頓6日綜合外電報導
一份最新研究發現，美國兒童氣喘病例中，有12.7%疑似與室內使用瓦斯煮飯有關，並稱瓦斯造成的健康危害堪比二手菸。（示意圖／ingimage）
一份最新研究發現，美國兒童氣喘病例中，有12.7%疑似與室內使用瓦斯煮飯有關，並稱瓦斯造成的健康危害堪比二手菸。（示意圖／ingimage）

一份最新研究發現，美國兒童氣喘病例中，有12.7%疑似與室內使用瓦斯煮飯有關，並稱瓦斯造成的健康危害堪比二手菸。

這項研究結果促使美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）等人紛紛呼籲美國人多加使用電爐和電磁爐，但同時也引來天然氣擁護者批評。

法新社報導，美國約有35%家庭在廚房裝設瓦斯爐；先前的研究結果顯示，瓦斯爐會產生較高濃度的二氧化氮，而二氧化氮又與較高的氣喘發病率有關。

這份研究由環保智庫「洛磯山協會」（Rocky Mountain Institute）主導並經同儕審查，上個月發表於「國際環境研究與公共衛生雜誌」（IJERPH）。

研究主要作者、電氣化倡導團體Rewiring America的數據科學家顧文德（Talor Gruenwald）說，研究結果表明，美國約65萬名兒童飽受氣喘所苦，「如果他們沒有接觸到瓦斯爐，可能不會患上氣喘」。

顧文德告訴法新社，暴露於二手菸也可能造成類似的氣喘風險，「使用瓦斯爐就好比家裡有個吸菸的人」。

2018年，曾有類似研究將澳洲12.3%兒童氣喘歸因於瓦斯爐，這次的研究也使用相同方法，利用2013年針對41份過去研究的綜合分析來判斷家裡使用瓦斯爐煮飯的兒童氣喘風險，並結合2019年美國9個州的人口普查數據。

遊說團體「美國天然氣協會」（American Gas Association）在聲明中猛烈批評這份研究，稱「作者沒有根據現實生活中的電器使用、排放率或暴露量執行任何測量或測試」。

葛蘭何在推特上回應這份研究：「我們有能力也有必要解決這個問題。」她說，總統拜登力倡的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）「將讓美國人更容易取得電爐和電磁爐」。

天然氣 拜登 人口普查

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