兆彩幸運號碼14最常抽出17緊追 圓發財夢機會3億分之一

中兆彩頭獎的機會約為3億260萬分之一，不過有些號碼被抽出的頻率，似乎高過其他數字；過去五年半以來，最常被抽中的兆彩號碼是14，被抽出52次。(美聯社)

已連續23期無人中頭獎的兆彩(Mega Millions)6日晚上開出，這組高達9億4000萬元的號碼是：03-20-46-59-63, Mega Ball: 13。

想中兆彩頭獎的機會約為3億260萬分之一，贏得勁球 頭彩的機率稍微好一點，大概是2億9220萬分之一。不過有些號碼被抽出的頻率，似乎高過其他數字。

統計專家說，在任何一次的開獎之夜，每個號碼從兆彩彩券箱中射出的機率其實完全相同，因為箱中的球號就是那麼多，選擇過程是隨機的。不過，兩個追蹤大型彩票遊戲結果的網站LottoNumbers.com 和USAMega.com聲稱，某些數字就是比其他數字更常成為贏家號碼。

來自LottoNumbers.com的數據顯示，過去五年半以來，最常被抽中的兆彩號碼是14；但從2017年10月31日到2023年1月3日之間，兆彩樂透獎券每次都從有70個白球的主池中抽出五個球號，前十名最幸運號碼除14被抽中52次以外，依序是17(抽中51次)、10、31、38(各抽中49次)、8(47次)、以及3、4、46和64(各46次)。

2017年10月下旬，金色兆彩球(Mega Ball)數量從15個增加到25個，贏得頭獎因此變得更加困難。根據LottoNumbers.com數據，過去六年抽中的最幸運「兆彩球」號碼為：22(抽中32次)、11(28次)、9(26次)、以及10、18和24(各抽中25次）。

另一個彩券追蹤網站USAMega.com則根據最近50次開獎結果，回溯自2022年7月15日以來最常見的兆彩中獎號碼。

首先抽的五個球當中，最幸運的號碼是：38(抽中9次)、64(抽中7次)、還有5、14、15、25、29、36 和 46(各6次)。至於「兆彩球」的最幸運中獎號碼是：18和22(各抽中4次)、以及6、7、19、21、23和25(各抽中3 次)。

2016年以來，已有兩次勁球(Powerball)頭獎超過15億元，三次兆彩頭獎逾10億元；其中兩次大獎發生在去年。

迄今最大的彩券獎金，是去年11月7日的勁球頭獎，中獎彩券售自加州 阿爾塔迪納(Altadena) Joe's Service Center加油站。這是加州首次出現億萬彩券幸運兒，目前不清楚中獎者是否已領取獎金。

第二高額頭獎也是出自勁球，於2016年1月13日開出，加州、佛羅里達州和田納西州各有一張彩券中獎，所以獎金分成三份。

歷來金額最高的兆彩獎金，也是史上第三大頭獎，中獎彩券2018年10月23日在南卡羅來納州 售出。匿名中獎者次年3月才透過律師出面，選擇一次兌現8億7778萬4124元。

6日開獎的兆彩若只有一名幸運兒中獎，而且選擇一次全領，可得到4億8350萬元。這將是美國史上第六大彩券頭獎和第四高兆彩獎金。