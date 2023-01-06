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禁抖音 南達州急湍市議會未通過

記者顏伶如／綜合報導
面對來自全美鋪天蓋地的封殺令，抖音在南達科他州第二大城急湍市取得第一場勝利，當地市議會以八票對一票拒絕禁止在市府公務電子裝置及系統使用抖音的提案。(美聯社)
面對來自全美鋪天蓋地的封殺令，抖音在南達科他州第二大城急湍市取得第一場勝利，當地市議會以八票對一票拒絕禁止在市府公務電子裝置及系統使用抖音的提案。(美聯社)

過去幾周以來，聯邦政府與至少18州陸續試圖封殺抖音(TikTok)，禁止公務電子產品下載此應用程式；但南達科他州第二大城急湍市(Rapid City)卻反其道而行，該市市議會以八票對一票表決結果，拒絕了禁止在市府公務電子裝置及系統使用抖音的提案。提案內容還包括禁止市府機構使用抖音。

對於抖音來說，急湍市市議會的決議雖然影響範圍不大，卻堪稱立法攻防戰初期便獲得勝利的喜訊。全美各地越來越多政治人物頒布限縮抖音使用的規定，或者揚言即將限制抖音。

根據統計，抖音在美國約有1億使用者，多數為年輕人。抖音的超高人氣，讓美國官員想在國安考量範圍之外持續擴大對於抖音的公共辯論，變得困難。

抖音最大挑戰是在華府，拜登政府某些官員希望逼迫抖音位於北京的母公司字節跳動科技有限公司(ByteDance)把抖音賣給美國企業。眾院也有兩黨議員組成的跨黨派小組提案，內容則是禁止所有美國人使用抖音，不只是禁止公務員以公務電子裝置使用抖音而已。

急湍市市議員薩拉蒙(Jason Salamun)說，看到聯邦主管機關與南達科他州州長已經採取類似行動之後，決定提案要求市政府禁止抖音。

傳出今年6月可能爭取角逐急湍市長的薩拉蒙說：「如果知道有威脅，卻沒有提出來，就是失職。」在市議會的表決中，薩拉蒙是唯一投票贊成禁止抖音的市議員。

為提案投下反對票的市議員蘿拉‧阿姆斯壯(Laura Armstrong)說，喬治亞理工學院公共政策學院「網路管理計畫」分析報告結論指出抖音並不具有重大國安威脅。

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