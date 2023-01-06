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見證2次世界大戰、2次大疫 美最老人瑞115歲辭世

記者張聲肇／綜合報導
1907年出生，見證過兩次世界大戰及兩次全球疫情大流行的貝西‧韓垂克斯(中)，3日辭世，享壽115歲。(美聯社)
1907年出生，見證過兩次世界大戰及兩次全球疫情大流行的貝西‧韓垂克斯(中)，3日辭世，享壽115歲。(美聯社)

1907年出生，見證過兩次世界大戰及兩次全球疫情大流行的美國最年長人瑞、同時也是全球第四高齡的貝西‧韓垂克斯(Bessie Laurena Hendricks)，3日在愛阿華州湖城(Lake City)一所老人護理中心辭世，享嵩壽115歲。

韓垂克斯去年11月7日在照護中心度過115歲生日時，洛杉磯族譜研究社(Gerontology Research Group)把她列為美國最年長的人瑞。

她出生於愛州卡洪郡(Calhoun County)的農村家庭，13歲母親過世後，就肩負起養育弟妹的重任，同時刻苦向上，於1926年當上小學老師，最初任教地點是所只有一間教室的鄉下小學。1930年6月，嫁給在舞會上認識的保羅，1933年舉家搬到湖城，一住就是47年。先生於兩人結婚滿65周年前一個月去世，此後，她專心照顧家人並熱心參與教會活動。她育有五名子女，其中三人仍在世。

韓垂克斯是歷史的活見證，白宮換過21位總統；一生中碰過許多世界第一，第一次電話通話、第一座電燈點亮、第一輛汽車上路、第一架太空梭升空，以及鐵達尼號沉沒；這段時間，全球經歷兩次世界大戰、經濟大蕭條、還有西班牙流感和新冠肺炎兩次疫情蔓延。

她目睹過美蘇冷戰、麥卡錫主義、法蘭克·辛納屈(Frank Sinatra)紅得發紫、古巴飛彈危機、甘迺迪兄弟遭暗殺以及馬丁路德金恩領導的民權運動風起雲湧；也經歷過種族隔離、民權運動。瑪丹娜以叛逆女性之姿對影藝業造成革命性衝擊，微軟和蘋果公司掀起科技業的突飛猛進。

她人生進入第二個世紀，還看到美國出現第一位非洲裔總統，第一位女性副總統，也看到保障女性生育自主權的羅訴維德案(Roe vs. Wade)如何被裁決，又如何遭推翻。

韓垂克斯的告別式，預定7日在湖城藍普與包爾斯葬儀社(Lampe & Powers Funeral Home)舉行。而她離世後，美國現存最老人瑞是114歲的加州居民艾迪‧瑟卡瑞里(Edie Ceccarelli)。

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