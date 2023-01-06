下載世界日報App 抽iPhone 14Pro

世界日報新APP參與抽獎，就有機會贏取iPhone 14Pro。

世界日報 新App 上線了！只要您下載並參與抽獎，就有機會贏取iPhone 14Pro、Apple Watch Series8 等驚喜大獎！【下載世界日報新App大抽獎】活動報名時間：2023 年1月5日至1月31日，參與者請在2023年2月1日後持續關注世界日報新App、世界日報紙本、世界新聞網，以及洛杉磯 世界日報社群平台，查詢中獎信息。

掃碼下方二維碼下載App，點擊廣告填表參與抽獎活動！

掃描二維碼下載世界日報新APP參與大抽獎。

獎品信息：

1.頭等獎(2名)：

iPhone 14pro手機(Color：Space Black, 256G)

頭等獎共兩名，獲獎者可贏取iPhone 14Pro手機一台。（Color：Space Black, 256G）

2.二等獎(6名)：

Apple Watch Series 8(Color: Midnight )

Galaxy Watch5(Color:Graphite)

二等獎獎品包括Galaxy Watch5。（Color:Graphite） 二等獎獎品包括Apple Watch Series 8。（Color: Midnight ）

3.三等獎(12名)：

HomePod Mini ( Color:Space Gray)

Nest Audio (Color:Chalk )

三等獎可贏取Nest Audio。(Color:Chalk ) 三等獎可贏取HomePod Mini 。( Color:Space Gray)

參與方式：

讀者凡在2023年1月5日至1月31日(2月1日0：00分抽獎報名截止)，下載世界日報新App(白底黑紅字Logo，官方唯一認證)並填寫表單，均可參與本次抽獎。活動期間，讀者打開世界日報App首頁，就可在首頁下方廣告位看到抽獎活動相關廣告及信息，其餘新聞頁面也有機會看到活動廣告，點擊廣告跳轉至填表報名頁面，填寫參與抽獎所需的真實個人信息並最終完成提交，即完成抽獎活動報名。2月1日抽出所有獲獎者後，獲獎信息將於2月2日至2月7日，持續公布在世界日報App、世界日報紙本、世界新聞網，以及世界日報社群平台——臉書帳號：「洛杉磯世界日報 World Journal LA」，微信帳號：「洛杉矶e生活」。

領獎辦法：

本次【下載世界日報新App大抽獎】領獎開放時間為2023年2月8日至4月30日，屆時洛杉磯世界日報將把中獎者名單刊登在世界日報App、世界日報紙本、世界新聞網，以及世界日報社群平台(臉書帳號：洛杉磯世界日報 World Journal LA，微信帳號：洛杉矶e生活)，敬請參與抽獎者持續關注。中獎讀者需本人憑有效身份證明，或委託親友攜中獎者有效身份證明，至洛杉磯世界日報大樓(1588 Corporate Center Drive, Monterey Park, CA 91754)領取獎品。若獎品需郵寄加州以外地區(美國境內/境外)，郵寄及保險費用由領獎者自付，世界日報保留活動最終解釋權。詳情請洽，洛杉磯世界日報活動企劃中心323-268-4982 分機：600。

報名表單地址：https://forms.gle/ZSZH9ovGPC2SNFHg6 (點擊廣告可跳轉填表)。