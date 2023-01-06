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CVS和Walgreens連鎖藥店 將申請銷售墮胎藥

記者胡玉立／綜合報導
食藥局新規定首次允許零售藥店銷售墮胎藥，兩家主要連鎖藥店CVS和Walgreens均表示，將申請銷售墮胎藥米非司酮。(美聯社)
食藥局新規定首次允許零售藥店銷售墮胎藥，兩家主要連鎖藥店CVS和Walgreens均表示，將申請銷售墮胎藥米非司酮。(美聯社)

食品藥物管理局(FDA)新規定首次允許零售藥店銷售墮胎藥，兩家主要連鎖藥店CVS和Walgreens均表示，將申請銷售墮胎藥。

CVS和Walgreens計畫申請銷售認證許可的墮胎藥丸是米非司酮(mifepristone)，這是兩種流產藥物方案中的第一種藥丸；患者仍需取得認證醫療保健提供者的處方，但FDA的新規定允許任何同意接受這些處方並遵守其他標準的藥房銷售該藥物，可能會顯著擴大這種流產藥的可得性。

這兩大連鎖藥房並未說明預計何時、在哪些州、在店內或以郵購方式提供這些藥；只表示將遵守禁止或限制墮胎的州法律。目前全美禁止或限制墮胎的州約占一半。

美國逾半數妊娠終止行為是使用墮胎藥；最高法院去年推翻聯邦墮胎權的裁決後，墮胎藥變得更搶手。隨著保守州禁止或嚴格限制墮胎，墮胎藥逐漸成為政治法律鬥爭核心。聯邦決定允許銷售墮胎藥，可能會使大型連鎖店成為全國墮胎辯論兩極化的另一焦點。

藥店獲得銷售米非司酮許可的步驟並不困難，對於像CVS和Walgreens這樣的連鎖店，銷售墮胎藥最複雜的步驟可能是藥店須對開出米非司酮許可處方的醫療服務提供者姓名保密，以保護其隱私和安全。

米非司酮的兩家製造商之一Danco Laboratories指出，為滿足此要求，連鎖藥店不可以在公司數據庫內列出醫生姓名，還須將相關資訊侷限在依該醫生處方開藥的商店內。

米非司酮可阻斷妊娠發育所需激素，已獲FDA授權在懷孕前10週內服用。

藥物流產方案的第二種藥物是米索前列醇(Misoprostol)，它從未像米非司酮那樣受到嚴格限制，許多不同醫療條件都使用它，也很容易透過典型的處方過程在藥店取得。

墮胎 FDA 隱私

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