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「墮胎權屬隱私權」 南卡裁定：禁懷孕6周墮胎違憲

記者張聲肇／綜合報導
支持女性生育自主權的人是在南卡羅來納州最高法院外示威，抗議該州嚴禁懷孕六周以上墮胎的法律。(美聯社)
支持女性生育自主權的人是在南卡羅來納州最高法院外示威，抗議該州嚴禁懷孕六周以上墮胎的法律。(美聯社)

南卡羅來納州最高法院5日以「墮胎權屬隱私權」為由，裁定該州嚴禁懷孕六周以上墮胎的法律違憲，這對主張女性生育自主權的人來說，是最高法院去年6月撤銷保護墮胎權之後的首場司法勝利。

聯邦最高院推翻｢羅訴韋德｣(Roe vs. Wade)案，終結憲法對女性生育自主權的保護後，保守派執政的州，紛紛提出更嚴格限制墮胎的法規，此一爭議對去年的期中選舉造成不小的衝擊。

南卡最高法院以三比二通過這項判決，法官赫恩(Kaye Hearn)在判決書中寫道，憲法對個人隱私權的保護，範圍包括是否要墮胎的決定權；「我們主張，終止懷孕的權力，要根據我們所能想像的最個人、最私密的考慮來決定，這也就是女性隱私權的要義。」

判決書也表明，所有限制墮胎的法律一定要讓女性有足夠的時間去判定自己是否懷孕、是否要墮胎，即使最後決定要墮胎亦然。「六周的時間很顯然對前述兩項重大考慮，不是合理的期限。」

持反對意見的法官認為，該州憲法有關隱私權條文是否涵蓋墮胎權，並沒有歷史根據，因此，要如何限制墮胎權，這個複雜問題應該授權予州議會去決定。

代表少數意見派撰寫異議書的法官詹姆士(George James)說，創制州憲的先輩，無意替隱私權創造廣闊的內函，更不用說讓隱私權含括身體自主權或墮胎權了。

州檢察長威爾遜(Alan Wilson)說，他正和州議會及州長辦公室協商下一步該怎麼辦。

南卡州2021年通過的法律，嚴格限制懷孕六周以後的墮胎，和其他嚴格限制墮胎權的州走同一路線，這些保守州有的規定胎兒心跳出現後，就算是「人」，墮胎等於殺人。南卡嚴限墮胎的法律本來被聯邦法院裁定違憲，但聯邦最高法院2022年6月推翻1970年代的「羅素韋德案」判決後，又恢復效力。女權團體隨即發動司法挑戰，去年8月，州最高法院下令州政府暫緩實施，5日的裁決等於宣告該法永遠無效。

墮胎 隱私 南卡羅來納州

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