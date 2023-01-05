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兆彩連23次沒人中頭獎逼近10億 6日晚再開獎

編譯周芳苑／綜合4日電
兆彩3日晚間開獎再次摃龜，無人選中全部六個號碼，累計頭獎獎金上看9億4000萬元。(美聯社)
兆彩3日晚間開獎再次摃龜，無人選中全部六個號碼，累計頭獎獎金上看9億4000萬元。(美聯社)

兆彩(Mega Millions)3日晚間開獎再次無人選中全部六個號碼，頭獎獎金再一次上看十位數，預估6日晚間開獎時，獎金將超過9億4000萬元。

最新抽出的中獎號碼是白球 25、29、33、41 、44，加上兆彩球(Mega Ball)18，因為連續無人中頭彩，下次開獎累積獎金估計將達9億4000萬元，選擇一次性付現則是4.835億元。

去年10月14日以來，兆彩已連續23次開獎落空，沒有人贏得頭獎。

兆彩公司在宣布無人中獎的聲明中提到，2002年創立以來的20多年裡，目前只有三次頭獎金額超過10億元；2018年10月23日在南卡羅來納州單張彩票贏得的兆彩頭獎紀錄是15億3700萬元；2021年1月22日，密西根州有人贏得10億5000萬元獎金，去年7月在伊利諾州被贏走13億3700萬元頭獎。

兆彩公司稱，上次開獎全美有68張彩票與四個白球號碼和超級球相吻合，贏得三獎，其中12張每張可領取4萬元，另包括可選的Megaplier，其他56張中獎彩票每張有1萬元。

2022年共發出六次兆彩頭獎，獎金從田納西州2000萬元到伊利諾州的13億3700萬元不等；去年10月開出的頭獎，累積獎金為5億200萬元，由加州和佛羅里達州中獎彩票分享。

兆彩公司稱，繼10月14日抽出頭獎後迄今又抽獎23次，全國各獎項中獎彩票量已增至2270多萬張，其中獎金至少100萬元的有47張，從東岸到西岸共有19個州開出。

1月6日將是今年第二次抽獎，如果再一次沒有人中頭獎，獎金將累積超過十億元。

伊利諾州 南卡羅來納州 加州

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