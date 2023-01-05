華州師戴MAGA帽 法庭裁定視為言論自由受保護

戴著印有「讓美國再次偉大」字樣紅色棒球帽之男子。(路透)

針對華盛頓州 溫哥華市(Vancouver)一名教師戴著帶有支持前總統川普象徵意義的MAGA帽子到校一事，第九巡迴上訴法院裁定，該行為受到根據憲法第一修正案的保護。

法庭文件顯示，科學老師道奇 (Eric Dodge)在2019-2020 學年度之前曾兩次將印有「讓美國再次偉大」(Make America Great Again, MAGA)字樣的棒球帽帶到常青公校 (Evergreen Public Schools) 大樓；The Columbian報導，第一次的場合是員工文化敏感性和種族偏見教育課程。

校長蓋瑞特(Caroline Garret )當時告訴道奇應有更好的判斷力，道奇則說，他第二次帶帽子後遭蓋瑞特和其他學校員工言語攻擊，這些行為侵犯到他的憲法第一修正案權利。

法官福雷斯特(Danielle J. Forrest)在意見陳述中說，有些人也許不喜歡別人傳達的政治信息，這很正常，但不能破壞說話者的憲法第一修正案權利。

憲法第一修正案專家和路易斯克拉克大學法學院(Lewis & Clark Law School)名譽院長坎特(Stephen Kanter)說，美國言論自由確實存在明顯例外情況，諸如仇恨言論、威脅的言論， 但MAGA帽子遠遠不足以成為例外情況。

道奇已於2020年辭職。