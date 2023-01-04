去年近100萬人入籍 創15年新高 拜登上台 簡化申請流程致積案減少

2022年9月30日截止的會計年度裡，將近100萬移民完成歸化入籍，人數創下15年來新高。(美聯社)

疫情期間暫停舉辦的入籍宣誓儀式，如今已恢復；非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)公布報告指出，2022年9月30日截止的2022年會計年度近100萬移民 完成入籍，人數創下15年來新高，也是歷年來第三高的人數；但受到積案影響，2022會計年度仍約有67萬件入籍申請待審查。

專家指出，入籍人數增加反映了先前共和黨政客的妖魔化手段讓移民感到不安，更新版公民考試也讓移民對於通過考試覺得更有自信。

紐約時報 報導，丕優報告共同作者、人口統計學資深學者帕塞爾(Jeffrey S. Passel)說，入籍人數不但回升，「而且到達在我們歷史上非常罕見的水準」。

拜登 政府上台後，採取多項措施簡化入籍流程，包括簡化申請表格、將移民辦公室人力不足的面談案件改分配到其他地點。各種簡化措施推出後，積案數量開始減少；根據統計，2020年12月等待審查的入籍積案超過100萬件。

美國公民暨移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)日前宣布，推出重新設計的測試版入籍考試題型，希望達到更加公平、內容一致的目的。在口試部份，申請入籍移民必須描述日常生活、天氣或食物的三張照片內容。

新版考題的測試重點在於衡量移民的英語使用能力，取消過去以複雜題目做為考題的方式，因為複雜考題的作答結果可能與移民個人學經歷背景或國籍有較大影響。

紐約時報報導，拜登政府改變了前總統川普任內的旨在加強審查、降低合法移民的入籍考試程序。

聖地牙哥加大(University of California San Diego)比較移民政策研究中心(Center for Comparative Immigration Studies)創辦主任柯尼里斯(Wayne A. Cornelius)指出：「刻意打壓入籍率是川普政府最短視的政策之一。」

他說，入籍人數增加也反映了移民信心提高，有自信能通過更新版的公民考試。