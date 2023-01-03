66歲網壇「女金剛」娜拉提洛娃 罹喉癌、乳癌

網壇傳奇人物、「女金剛」娜拉提洛娃接受「網球」網站專訪時披露同時對抗喉癌及乳癌。圖為她2022年9月在紐約參加國際網球名人堂活動。(Getty Images)

網壇傳奇人物、被喻為「女金剛」的娜拉提洛娃(Martina Navratilova)接受2日刊出的「網球」網站(Tennis.com)報導專訪時，披露正在同時對抗喉癌及乳癌。

66歲的娜拉提洛娃說：「雙重打擊滿嚴重的，不過是可以治療的，我希望會有好的結果。」她說：「有一陣子將會過得挺辛苦，但我會盡全力去對抗。」

娜拉提洛娃說，醫生發現她得了第一期喉癌的同時，也檢查出她又得了乳癌。她在2010年曾因乳癌而接受手術 及放射線治療，之後醫生宣布她已屬無癌狀態(cancer-free)。

她表示，這個月就會開始接受治療。

娜拉提洛娃曾於2017年受訪時談到罹癌心路歷程時說：「我可以說是非常健康的人，從來沒有為身體狀況擔心過。」她說，在被檢查出得了乳癌之後，對於所有事物的看法完全改觀，突然領悟到人生可以在瞬間發生變化，「因此『活在當下』的座右銘真的很適用」。

娜拉提洛娃曾獲18次大滿貫賽(Grand Slam)單打冠軍；單打、雙打、混合雙打的大滿貫累計獲獎則有59次。她曾332周名列女子單打排名榜首，成績僅次於葛拉芙(Steffi Graf)。