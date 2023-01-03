3天湧入500無證客 佛州島礁爆危機

一群古巴無證客2日聚集在佛州鴨嶼島一號公路旁，等候被邊界巡邏人員拘留；類似狀況上個周末不斷發生，已形成島礁群的危機。(美聯社)

佛羅里達州島礁群(Florida Keys)近日出現移民 人道危機，當地警方和國家公園2日表示，一波波至少500名移民在元旦長周末乘船湧入佛州 南部。

移民危機是古巴 和加勒比地區爆發經濟動盪、食物短缺和高通膨率的結果。剛過去的周末，一批300人的移民到達西嶼(Key West)以西70哩的Dry Tortugas國家公園，另有160名移民乘船抵達島礁群的其他地區。2日在中嶼(Middle Keys)又發現30多人的兩批移民，其中一批19人，另一批12人，他們2日在鴨嶼(Duck Key)島一號公路的兩側等候，從早上一直站到中午，等待被邊界巡邏人員帶走，移民說是凌晨2時30分許乘船抵達的。

一個胸前掛著指南針的22歲男子說，他們三天前從古巴出發，靠指南針度過危險的海上行程。

許多當地人路過時放下食物和飲水，還有人按喇叭以示支持。一對43歲和18歲的母女2日送來兩箱水，表示大規模移民潮以來，她們幫助了許多人。

Dry Tortugas國家公園位於美國大陸最南端，吸引大批潛水和浮潛遊客。公園發言人說，由於照看移民需要空間和資源，公園將關閉數日，執法和醫務人員對移民評估後，再將他們轉移到西嶼。

邊境巡邏隊告訴佛州當地警方，說聯邦部門對部分登陸移民要等一天才能處理。門羅郡(Monroe)警長蘭塞批評聯邦反應遲鈍，表示移民擠占了當地資源。他說：「我們協助聯邦執法部門保證移民的健康和安全，但需要我們提供大量資源。大規模移民潮是可以預見的，聯邦政府顯然缺乏應對計畫。」他表示，在島礁群登陸的大批移民釀成了人道危機，是聯邦的失敗。

海關與邊境保護局(CBP)發推特說，抵達中嶼和上嶼(Upper Keys)的160名移民中，至少88人來自古巴。在佛州南部海域巡邏的CBP和海岸防衛隊表示，最近數月攔截數以百計乘船渡海的移民，人數為近十年來最多，其中大部分來自古巴和海地，聯邦移民部門需要多日才能處理完畢。