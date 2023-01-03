我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

威脅國安？ 禁TikTok 辯論擴及地方政府

記者張聲肇／綜合報導
政府核發的通訊設備是否禁TikYok應用程式已從聯邦政府延伸到地方，南達科他州第二大城急湍市議會將討論投票。(美聯社)
政府核發的通訊設備是否禁TikYok應用程式已從聯邦政府延伸到地方，南達科他州第二大城急湍市議會將討論投票。(美聯社)

應否全面禁中資TikTok網路平台的辯論，不只在華府熱烈進行，也擴及地方政府，南達科他州第二大城急湍市(Rapid City)有意競選市長的兩名市議員，也在爭辯是否以威脅國安為由，禁止市府電腦和網路使用這個平台，市議會將於3日討論投票。

該市第三選區市議員沙拉曼(Jason Salamun)鑒於該州選出的國會眾議員強生(Dusty Johnson，共和黨)和共和黨籍州長諾恩姆(Kristi Noem)都認為TikTok有國安之虞，分別提案和要求聯邦及州政府單位不得裝設TikTok應用軟體。

沙拉曼說，聯邦及州級單位都認為TikTok構成國安威脅，再次級的地方政府也應討論這個問題，「這是很合乎邏輯的事。」

拉匹德市人口7.6萬，市議會十名議員中，不乏相信沙拉曼凸顯TikTok問題另有目的的人。例如，市議員諾德史崇( Ritchie Nordstrom)認為，沙拉曼有意出馬競選市長，才拿這問題博取媒體版面。沙拉曼說，他還沒決定是否角逐市長，談TikTok問題是出於安全考量，無關政治。

已宣布競選市長的市議員阿姆斯壯(Laura Armstrong)不認為TikTok問題對市政那麼重要，「市府還有更大的問題要處理」，例如，犯罪率高升和毒品猖獗，都比TikTok該否禁用更急迫。

自稱中間派民主黨的阿姆斯壯說，她也曾經認為這個短片串流平台問題很嚴重，於是仔細研究了一番，發現它的實際作用，包括承包該市展示中心業務的音樂家，要運用TikTok來替市府做宣傳。

市府警消部門也運用TikTok招募員工，垃圾處理部門在TikTok上也有官方帳戶，到上周為止，追隨者有443人，它上傳的影片包括提醒居民，修剪枝葉的回收垃圾，和一般垃圾袋要隔開4呎以上，以免被垃圾車的自動收物機器手臂扯破。

南達州蘇瀑市(Sioux Falls)市長選舉時，TikTok也可能變成競選話題。

TikTok 共和黨 南達科他州

上一則

3天湧入500無證客 佛州島礁爆危機

延伸閱讀

專家：明年Fed不再是市場驅動力

專家：明年Fed不再是市場驅動力
屋崙2歲童被殺 在納帕縣尋獲遺體

屋崙2歲童被殺 在納帕縣尋獲遺體
灣區2亞青拍TikTok遭歧視言論攻擊 丹佛40歲男被捕

灣區2亞青拍TikTok遭歧視言論攻擊 丹佛40歲男被捕
喬州公立大學電腦設備 禁用抖音

喬州公立大學電腦設備 禁用抖音

熱門新聞

拼多多的美國版「Temu」在美國仍以低價吸引顧客。(PR Newswire)

便宜…拼多多Temu席捲美國 才4個月就怨聲四起？

2022-12-26 10:38
紐約西部水牛城區域是這是雪災的重災區，積雪還會持續，估計有4000人無電可用。（Getty Images）

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

2022-12-28 00:10
個人理財網站WalletHub的分析報告顯示，底特律、克里夫蘭、費城、洛杉磯等城市皆進入全國「最貧窮」城市前十名排行。(美聯社)

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

2022-12-30 06:12
李國鵬在弗朗科尼亞州立公園徒步旅行，不幸遇難。(取自捐款網站)

華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者

2022-12-28 22:02
圖為醫療專家解釋白卡承保的醫療措施。(美聯社)

定了 白卡規定修改…1800萬人恐遭剔除 拜登這樣彌補

2022-12-26 10:10
谷歌截至目前為止並沒有大規模裁員，但是仍有員工對於工作恐怕不保而感到焦慮。(美聯社)

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

2022-12-28 09:03

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世