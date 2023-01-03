威脅國安？ 禁TikTok 辯論擴及地方政府

政府核發的通訊設備是否禁TikYok應用程式已從聯邦政府延伸到地方，南達科他州第二大城急湍市議會將討論投票。(美聯社)

應否全面禁中資TikTok 網路平台的辯論，不只在華府熱烈進行，也擴及地方政府，南達科他州 第二大城急湍市(Rapid City)有意競選市長的兩名市議員，也在爭辯是否以威脅國安為由，禁止市府電腦和網路使用這個平台，市議會將於3日討論投票。

該市第三選區市議員沙拉曼(Jason Salamun)鑒於該州選出的國會眾議員強生(Dusty Johnson，共和黨 )和共和黨籍州長諾恩姆(Kristi Noem)都認為TikTok有國安之虞，分別提案和要求聯邦及州政府單位不得裝設TikTok應用軟體。

沙拉曼說，聯邦及州級單位都認為TikTok構成國安威脅，再次級的地方政府也應討論這個問題，「這是很合乎邏輯的事。」

拉匹德市人口7.6萬，市議會十名議員中，不乏相信沙拉曼凸顯TikTok問題另有目的的人。例如，市議員諾德史崇( Ritchie Nordstrom)認為，沙拉曼有意出馬競選市長，才拿這問題博取媒體版面。沙拉曼說，他還沒決定是否角逐市長，談TikTok問題是出於安全考量，無關政治。

已宣布競選市長的市議員阿姆斯壯(Laura Armstrong)不認為TikTok問題對市政那麼重要，「市府還有更大的問題要處理」，例如，犯罪率高升和毒品猖獗，都比TikTok該否禁用更急迫。

自稱中間派民主黨的阿姆斯壯說，她也曾經認為這個短片串流平台問題很嚴重，於是仔細研究了一番，發現它的實際作用，包括承包該市展示中心業務的音樂家，要運用TikTok來替市府做宣傳。

市府警消部門也運用TikTok招募員工，垃圾處理部門在TikTok上也有官方帳戶，到上周為止，追隨者有443人，它上傳的影片包括提醒居民，修剪枝葉的回收垃圾，和一般垃圾袋要隔開4呎以上，以免被垃圾車的自動收物機器手臂扯破。

南達州蘇瀑市(Sioux Falls)市長選舉時，TikTok也可能變成競選話題。