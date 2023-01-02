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為求獨處 51%民眾躲浴廁關門 家有小孩父母更高達62%

編譯周芳苑／綜合報導

房門專業公司Masonite為了證實安裝房門的重要性，委託研究機構OnePoll對全國2000人進行調查，發現高達51%的受訪者為了獨處會躲到浴廁，求得片刻安靜。

而且，很顯然，屋裡人愈多，躲到浴廁尋求獨處的機率愈高。沒有子女的單身人士有23%會到浴廁尋求片刻寧靜；而為人父母且家裡有小孩的受訪者之中，會想這麼做的人則高達62% ，是單身者的三倍。其中，家中有3至12歲兒童的父母需要獨處的比率是青少年父母的兩倍，成年子女父母的三倍。

這項調查並且顯示，一般受訪者每天需要四到五個小時獨處才能感受到最佳狀態；77%受訪者即使在家招待家人或朋友仍然需要私人時間；近 81%受訪者認為在自己家裡尋求安靜或獨處非常重要。

然而，63%受訪者說，屋內聲音很容易傳來傳去，同一屋簷下，即使在其他空間打一般電話或者視訊電話，50%仍聽得到，其他動靜也很容易被聽到，其比率各是電視和音響系統 70%、電器運轉 64%、其他家庭成員說話或四處走動63%。

Masonite行銷長雷諾(Jennifer Renaud)透過聲明說，家人同在屋內一起工作、休息、學習和玩耍時，可能很混亂，因此，打造安靜空間非常重要，可讓每個人得到渴望的平靜與隱私

有鑑於此，浴廁成了理想的獨處空間。26%受訪者進到浴廁後必定關門， 不過，即使關門，仍有90%受訪者擔心藏不住在浴室裡發出的聲音，擔心的比率各是淋浴或洗澡50%、如廁46%和淋浴時唱歌43%。萬一無意間聽到令自己尷尬的聲響，29%的人會假裝沒發生，43%的人會打開音樂來掩蓋尷尬聲音。

雷諾說，關門或增加一扇門如穀倉滑動門將有助於隔音，實心鉸鏈門效果最好；聲音容易通透空心門傳播，採用更多隔音材料的實心門較妥當。

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