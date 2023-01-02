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密州大麻供過於求 2年來崩盤跌價75%

編譯陳韻涵／綜合1日電
許多人一窩蜂種大麻、開大麻店，使大麻價格下跌。(美聯社)
許多人一窩蜂種大麻、開大麻店，使大麻價格下跌。(美聯社)

密西根州大麻供過於求，價格暴跌。

政治新聞網站Politico報導，密西根州娛樂用大麻的產量過去一年來增加一倍，欣欣向榮的大麻超過120萬株，約是2020年的六倍。

密西根種植的大麻數量，足以供應該州消費者需求的三倍，這還不包括占該產業很大的黑市交易。

密西根的大麻市場斬獲成功，成人用大麻市場銷售額去年達20億元，約是2020年的四倍；2020年是密州大麻產業完整營運的第一年，到了2021年，年滿21歲的成人都獲准合法購買大麻，全州經銷商的數量成長近50%，來到600間店。

許多州大麻合法化，大麻開始商品化。(美聯社)
許多州大麻合法化，大麻開始商品化。(美聯社)

密西根州的大麻產銷情況是全美的縮影，也是大麻合法化卻仍讓該產業恐懼的原因，誤信民主黨政府放寬數十年的嚴格禁令，卻導致市場供過於求導致價格崩盤，許多企業面臨倒閉風險。

大麻產業分析公司BDSA表示，科羅拉多州的大麻價格過去兩年來下跌51%；追蹤大麻大盤交易的LeafLink則表示，麻州大麻每磅價格一年來下跌36%，密蘇里州則掉價46%。

密西根的娛樂大麻市場價格跌得最慘，過去兩年來從接近400元，跌到不及100元，降幅達75%。

密西根州大麻價格跳水，讓部分產業官員在密州開放娛樂大麻市場三年後，呼籲當局暫停核發大麻種植執照；密西根大麻監管局表示，截至去年11月底，密州有3萬名員工在密州核准的大麻企業就職。

聚焦大麻業的經濟學者惠特尼(Beau Whitney)說，「市場供過於求，證照濫發，企業注定失敗，若就全美而言，已經很少人靠這個產業獲利。」

儘管大麻去年銷售額高達比四年前翻一倍，達到約300億元，但這般市場動態讓慘淡的大麻產業前景更晦暗無光。

大麻企業面臨超高稅賦，且經常被視為「毒梟」。

眾院兩黨本月未能達成協議，簡化大麻企業取得簡易金融服務，讓產業更難維持營運。隨著共和黨重新取得眾院多數，這樣的動態短期內不太可能改變。

市場動盪，大麻消費者是最大贏家。

在密西根擁有十家店的House of Dank營運長迪勞拉(Michael DiLaura)表示，「目前所見為市場機制，密西根州的消費者以最棒的價格取得世上最好的大麻。」

許多州大麻合法化，民眾可以公開到大麻店購買。(美聯社)
許多州大麻合法化，民眾可以公開到大麻店購買。(美聯社)

大麻合法化 密西根州 眾院

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