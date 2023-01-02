兆彩頭獎7.85億 史上第4高 若3日若無人中 將上看10億

兆彩獎券(Mega Millions)30日開獎時無人中頭獎，頭獎獎金已達7億8500萬元，已成為樂透史上的第四大兆彩頭獎。前三大頭獎都在過去五年裡出現，獎金都超過10億元，包括2022年7月的13億3700萬元的史上最高兆彩大獎。

兆彩自去年10月以來一直沒有人中頭獎，在3日開獎時的頭獎獎金可能衝得更高，中獎者有機會躋身於樂透史上的五大頭獎排行榜。

樂透史上的五大頭獎獎金都超過10億元門檻，2022年11月開出的20億400萬元勁球 (Powerball)頭獎，為迄今最高金額的樂透獎，其次是2016年開出的另一個勁球頭獎，15億8600萬元獎金由三張獎券平分，另外三個超過10億元的頭獎都是兆彩獎券。

十大勁球與兆彩頭獎的開獎時間、獎金數額和中獎地點分別如下：

●2022年11月7日，20億400萬元，勁球，加州

●2016年1月13日，15億8600萬元，勁球，加州、佛州和田納西州

●2018年10月23日，15億3700萬元，兆彩，南卡州

●2022年7月29日，13億元3700萬元，兆彩，伊利諾州

●2021年1月22日，10億500萬元，兆彩，密西根州

●2019年3月27日，7億6840萬元，勁球，威斯康辛州

●2012年8月23日，7億5870萬元，勁球，麻州

●2021年1月20日，7億3110萬元，勁球，馬里蘭州

●2021年10月4日，9億9980萬元，勁球，加州

●2018年10月27日，6億8780萬元，勁球，愛阿華和紐約州

兆彩1月3日下次開獎前的獎金可能超過8億元。去年12月27日開獎時的獎金估計為5億6500萬元，沒人中獎後，30日開獎前增長到6億4000萬元。兆彩頭獎的獎金多寡未來兩天受若干因素的影響，包括獎券銷售。

歷史可能重演，如果屆時兆彩頭獎突破10億元，將是兆彩頭獎兩度在1月份跨過10億元大關。

兆彩下次將於3日晚11時開獎，兆彩獎券在全國45個州和哥倫比亞特區發行，每張售價兩元。