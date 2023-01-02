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就等FDA核准…禮來減肥新藥蓄勢搶攻市場 1年費用高達1.3萬元

編譯俞仲慈／綜合1日電
禮萊藥廠開發的新型糖尿病藥物，具有很好的減肥效果，若獲FDA核准，將是減肥者福音。(路透)
禮萊藥廠開發的新型糖尿病藥物，具有很好的減肥效果，若獲FDA核准，將是減肥者福音。(路透)

國家廣播公司(NBC)報導，食品暨藥物管理局(FDA)可望於今年內，批准禮來製藥(Eli Lilly)一款糖尿病藥物tirzepatide可以用於減肥，由於臨床實驗效果超過市面其他減肥藥，備受市場人士看好，預估可能成為有史以來最暢銷的減肥藥，但患者一年費用高達1.3萬元，目前沒有跡象顯示有保險公司會承保這款減肥藥。

這款名為「tirzepatide」的藥物一旦在今年內獲得FDA批准，將加入市場上另外兩種盛行、且價格高昂的減肥藥「Wegovy」和「Saxenda」行列，這款減肥藥均由諾和諾德藥廠(Novo Nordisk)生產。

上述三款減肥藥皆已證實對減肥有效，係透過注射一種叫做GLP-1的藥物，仿效減少食物攝取與降低食欲的激素，達到減肥效果。而禮來tirzepatide進一步模仿第二種稱為GIP的激素，降低食欲的同時、兼具改善身體分解醣分和脂肪的功效。

根據一項三期臨床實驗，高劑量的tirzepatide協助肥胖者平均減去約22.5%、亦即約52磅的體重，效果明顯高於市面其他減肥藥，在該項實驗中Wegovy和Saxenda分別減重約15%和5%。

市場人士預估禮來製藥可能採取和Wegovy和Saxenda類似的按月定價出售，Wegovy定價約每月1500元而Saxenda定價則為約每月1350元。臨床暨經濟評估研究所(the Institute for Clinical and Economic Review)醫療主管芮德(David Rind)推估，tirzepatide減肥藥其「公平價格」可能約每月1100元或每年1.3萬元。

瑞士銀行(UBS)分析師布里斯托(Colin Bristow)樂觀預估tirzepatide未來年銷售額將達到250億元，可能超越艾伯維藥品(AbbVie)類風濕關節炎藥物「修美樂」(Humira)於2021年創下207億元的天文數字。

雖然禮來tirzepatide和Wegovy以及Saxenda此三款藥物皆已用於治療糖尿病，但是若用於減肥，保險公司可能不埋單，肥胖醫學專家史坦福(Fatima Stanford)博士表示，私人保險納入肥胖藥的承保範圍不一，尤其針對高價減肥藥更是如此，「唯一有能力負擔得起 tirzepatide減肥藥的人將是有錢人。」

禮萊藥廠開發的新型糖尿病藥物，具有很好的減肥效果，若獲FDA核准，將是減肥者福音...
禮萊藥廠開發的新型糖尿病藥物，具有很好的減肥效果，若獲FDA核准，將是減肥者福音。(美聯社)

肥胖 保險 糖尿病

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