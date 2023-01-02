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食藥局核可阿茲海默藥 國會調查：與藥廠有「不適當」合作

記者張聲肇／綜合報導
生物基因公司的阿茲海默藥物「阿杜荷姆」(Aduhelm)。(美聯社)
生物基因公司的阿茲海默藥物「阿杜荷姆」(Aduhelm)。(美聯社)

眾院兩委員會共同調查結論說，食品暨藥物管理局(FDA)核可阿茲海默新藥「阿杜荷姆」(Aduhelm)上市的過程當中，和藥廠有「不適當」合作，任由藥廠把藥價定到「最大利潤」極限的5萬6000元。

民主黨議員主導的眾院監督暨改革委員會和能源與商業委員針對生物基因公司(Biogen Inc.)研發的阿杜荷姆相關爭議，調查了18個月後，發布調查報告。

調查委員從生基公司內部文件得知，該公司明知病患和保險公司都會反彈，仍為了將利潤極大化，把藥價定為一人份每年5萬6000元的天價。

阿杜荷姆據稱能延緩認知能力衰退，讓美國65萬阿茲海默症患者燃起希望，但食藥署核准上市的過程，引發不少批評。聯邦健保決定不支付長期服用的藥費後，生基公司就不再大力宣傳，銷路也直線下滑。

生基公司發言人說，該公司的作為無懈可擊，針對此事的立場不變。

藥局發言人說，該局已和國會調查人員充分配合，「本局的職掌就是要和廠商經常互動，以便取得正確的資訊，供審核申請案件的人員參考。因為這樣對病患最有利，我們將持續這麼做。不過，本局根據國會委員會的建議，也已開始做出某些改變。」

國會調查發現，生基公司申請核准阿杜荷姆上市期間，和食藥局開會、電話通話、和電子郵件往來次數，一年超過115次，未免太不尋常，其中66次沒有留下「適當的檔案」備查。

調查委也發現，食藥局和生基公司「緊密合作」準備要給外部顧問看的文件，其中至少一段文字，根本就是出自食藥局官員的手筆。

監督暨改革委員會民主黨籍主席梅隆尼(Carolyn Maloney)說，希望報告出爐後，食藥局知所改革，也希望國會同僚繼續監督製藥業，讓業者不敢再把本身的利益置於病患之上。共和黨議員未參與調查報告的撰寫。

食藥局本身也針對審核過程和生基之間的互動，於2021年春天做了檢討。食藥局檢討後，認為雙方的配合與合作確實有點不尋常，但因為病患急需新的治療藥物，彼此配合的行為不算「不適當」。

藥局 眾院 民主黨

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