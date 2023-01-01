蕭美琴出席元旦升旗典禮 盼台美關係持續深化

展望2023年台美關係，駐美代表蕭美琴期許台美關係持續深化。她表示，台美雙邊經貿談判持續進行，期望不久能有具體發展，也期盼與理念相近國家共同維持區域和平穩定。（中央社）

展望2023 年台美關係，台灣駐美代表蕭美琴期許台美關係持續深化。她表示，台美雙邊經貿談判持續進行，期望不久能有具體發展，也期盼與理念相近國家共同維持區域和平穩定。

華府 僑界今天舉行中華民國112年元旦升旗典禮，蕭美琴應邀出席。她在會後接受媒體訪問時談到對2023年台美關係的展望時表示，期盼台美關係能一步一步繼續更深、更廣。和平穩定、經濟繁榮是台美共同努力目標，台灣民主深化與強化也是與美國之間的共同語言，也是台灣實力壯大的共同基礎，民主自由與和平繁榮都是台美的目標

至於未來一年的首要目標，蕭美琴表示，台美雙邊經貿談判持續進行中，希望不久未來能有非常具體的進展。台灣安全也是各方重視、全球注目議題，期望台海和平、穩定，需要建構自身實力，未來希望與全球理念相近國家持續共同努力維持區域和平穩定，讓台灣人民可以在安居樂業、經濟繁榮的環境中繼續生存與發展。

中國駐美大使秦剛 即將返回北京接任中國外交部長。蕭美琴坦言，秦剛在美期間兩人沒有太多互動，但她表示，台灣期望在國際上生存發展，台灣人民也期望被有尊嚴地對待，中國政府持續打壓台灣國際生存空間，依然是台灣最大挑戰，她會持續努力尋求突破機會。