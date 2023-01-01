藥廠不敵通膨 逾350種特殊藥喊漲 輝瑞占89款最多

包括輝瑞、葛蘭素史克等在內的大藥廠都準備1月初就要調價藥價，以應付聯邦政府的新法所帶來的成本負擔。(美聯社)

路透報導，據醫療保健研究公司3 Axis Advisors分析數據，多家藥廠計畫從1月初開始，調高350多種特殊藥品在美國的售價，以因應拜登 政府日前通過的「降低通膨法」。

相關藥廠包括輝瑞 (Pfizer Inc)、葛蘭素史克(GlaxoSmithKline PLC)、必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)、阿斯特捷利康(AstraZeneca PLC)及賽諾菲(Sanofi)等。

包括輝瑞、葛蘭素史克等在內的大藥廠都準備1月初就要調價藥價，以應付聯邦政府的新法所帶來的成本負擔。(路透)

路透報導，這次藥價預計調漲，是藥廠為因應拜登政府日前通過的「降低通膨法」(IRA)而作準備，這項新法允許美國政府的「聯邦醫療保險 」(Medicare)自2026年起可直接就一些藥物議價，而製藥業也正面臨通貨膨脹，且供應鏈緊張推高生產成本。

藥品定價非營利組織46brooklyn數據顯示，藥廠在2022年調漲超過1400種藥品價格，創2015年以來紀錄；數據也顯示，去年藥品價格中位數漲幅為4.9%，平均漲幅6.4%，兩者均低於美國通膨率。

眾家藥廠中，輝瑞迄今宣布的增長最多，有約89款特殊藥品漲價，其旗下美國赫士睿公司(Hospira Inc.)也有10種藥品調漲；其次是葛蘭素史克，旗下帶狀皰疹疫苗漲幅近7%。