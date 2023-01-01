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綠色葬殮 紐約州「人類堆肥法」生效 反對者：對遺體不敬

編譯盧炯燊／綜合31日電
住在東北部佛蒙特州的63歲費雪盼望死後家人能依他所願，把他屍體做為人類堆肥，重還大自然。各州陸續立法協助人類堆肥的環保心願。(美聯社)
住在東北部佛蒙特州的63歲費雪盼望死後家人能依他所願，把他屍體做為人類堆肥，重還大自然。各州陸續立法協助人類堆肥的環保心願。(美聯社)

「塵歸塵，土歸土」，紐約州成為全國第六個實行人死後，以自然有機還原法(即俗稱的人類堆肥法)埋葬的州份，民主黨籍州長霍楚(Kathy Hochul)31日正式簽署早前在州議會通過的有關法案。

華盛頓州於2019年成為全國第一個將人類堆肥合法化的州，科羅拉多州和俄勒岡州在翌年跟進，佛蒙特州及加州也在2022年5月先後合法化。

所謂「人類堆肥」，是將死者的遺體放入一個裝有可生物降解材料，例如木屑、鮮花等的容器內，有機混合物為自然產生的微生物，在大約30天到60天的時間內快速有效地將遺體分解，最終成為一立方碼、相當於大約36袋營養豐富的土壤，然後交還給家屬自行處理，這些土壤可用於植樹或灑到花園。

不過並非每個人都能採用這種方式葬殮，因為遺體若附有某些病原體，例如炭疽病就不能採此方式，因炭疽菌能在泥土中存活。

對於土地有限的紐約市等大城市地區，人類堆肥被視為另一個非常有吸引力的葬殮選擇。

紐約州墓園Greensprings Natural Cemetery Preserve的經理門特 (Michelle Menter) 表示，墓園內有一個佔地130英畝(52公頃)的自然保護區，坐落在受保護林地之間，提供自然、綠色的葬殮，可以讓遺體完全分解。

對於人類堆肥的葬殮方式一直受到爭議，就以紐約州為例，代表該州主教的紐約州天主教會議(New York State Catholic Conference)就極力反對有關法案，稱這種方式根本不適當。

該團體的執行委員普斯特(Dennis Poust)發聲明表示，「人體不是生活垃圾，這個過程完全不符合虔敬對待我們遺體的標準」。

但華州西雅圖提供人體堆肥服務的綠色殯儀館Recompose，其創始人史柏特(Katrina Spade)認為，它可以讓人們提供另一種處理自己遺體的選擇。

她說，火葬使用化石燃料，土葬使用大量土地並產生碳足跡，對於很多人來說，變成可用在花園或樹木的土壤，非常值得。

紐約州 加州 紐約市

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