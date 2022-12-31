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新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

傳奇主播芭芭拉．華特絲 93歲辭世

記者顏伶如／綜合報導
電視新聞圈女性開創先鋒的資深主播芭芭拉‧華特斯30日去世，享年93歲。(美聯社)
電視新聞圈女性開創先鋒的資深主播芭芭拉‧華特斯30日去世，享年93歲。(美聯社)

在男性主播稱霸的電視新聞圈為女性開路先鋒的資深主播芭芭拉‧華特斯(Barbara Walters)30日過世，享耆壽93歲；美國廣播公司(ABC)30日晚間中斷節目播出並打出快報，向觀眾宣布華特斯辭世的消息，並且回顧她的新聞生涯。

最近幾年，有傳奇女主播之稱的華特斯，擔任美國廣播公司晨間談話節目「觀點」(The View)共同製作人。不過，年齡稍長的觀眾則記得她是美國廣播公司新聞網第一位女主播，也是美國電視圈一等一的採訪高手。華特斯採訪風格以鉅細靡遺的事前準備聞名，不管訪問暴君或流行天后、超級名模或殺人犯都一樣。

她在2014年特別電視節目中曾說：「我做非常多的功課，我對採訪對象的了解，比當事人自己還更多。」

穩紮穩打的努力締結了華特斯的成功。她在1961年以文案作者身分加入國家廣播公司(NBC)「今日」(Today)晨間節目，女記者坐下來專訪現任總統並於電視台黃金時段播出的模式，當時彷彿天方夜譚，當時美國電視新聞圈由莫羅(Edward R. Murrow)、克朗凱(Walter Cronkite)等男主播當家。然而，華特斯十年後就達到在黃金時段專訪總統的目標了。

1929年9月25日出生於波士頓的華特斯，父親是在東岸擁有多家夜總會的老闆，她從小就有許多機會近距離接觸富人與名人。華特斯在2014年時說：「我學到了名人也是人。我從來不會把名人看成完美或超凡到我就應該受到怠慢。」

華特斯畢業於莎拉勞倫斯學院(Sarah Lawrence College)，主修英文。1955年，她進入國家廣播公司旗下地方電視台WRCA-TV擔任助理。她嫁給了企業家凱茲(Robert Henry Katz)，但由於她一心一意追求剛起步的事業，三年後便離婚。

1999年，華特斯專訪柯林頓緋聞案女主角白宮實習生莫妮卡．陸文斯基(Monica Lewinsky)，收視率創下美國電視史上黃金時段專訪新高。

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