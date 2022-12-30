我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

CDC：「重新考慮」赴中國旅行 非去不可先打補強針

通膨更精打細算 外送平台消費習慣出現「這些改變」

編譯林奇賢／綜合外電
消費者持續花更多錢在DoorDash和Uber Eats等餐飲外送平台，但這些平台的成長正在趨緩。（路透）
消費者持續花更多錢在DoorDash和Uber Eats等餐飲外送平台，但這些平台的成長正在趨緩。（路透）

華爾街日報報導，隨著美國通膨高漲促使消費者更加精打細算，民眾雖持續花更多錢在DoorDash、Uber Eats等餐飲外送應用程式（App），但用戶正在改變行為模式，例如改為自行到店內取貨，以避免外送費，並且改訂較便宜的餐點。

分析師和業界主管指出，美國消費者雖持續在DoorDash、Uber Eats等平台花更多錢，但這些平台的成長速度正在趨緩，用戶的行為模式也在改變。DoorDash和Uber Eats囊括美國餐點外送市場的九成市占。

DoorDash財務長亞達卡說，「多數民眾有預算考量」，外送仍是他們生活的一部分，只是調整行為模式，部分消費者改為訂購速食，而非昂貴的餐廳，也有人減少訂購的餐點數量。餐廳主管也說，部分客戶為了不必付外送費，自行取餐的次數增加。

餐飲外送App使用量在新冠疫情期間大增，讓DoorDash和Uber Eats的營收成長迭創紀錄，但如今成長持續降溫。市調機構YipitData數據顯示，DoorDash、Uber Eats及Grubhub在10月、11月的訂單量平均年比成長5%，為新冠疫情以來增幅最小的兩個月；這段期間的用戶支出總額則年增9%，增幅也是兩年多來最小。全美第三大餐點外送平台Grubhub的訂單和用戶支出，甚至已持續下滑。

多數分析師預測DoorDash與Uber Eats將持續成長，但Gordon Haskett研究顧問公司分析師莫林斯指出，DoorDash的網站流量本季以來下降，顯示訂單量降幅將比其他分析師的預期還大，「他們有點被總經壓力擺佈，特別是低收入的消費者」。

DoorDash和Uber Eats正在美國市場透過會員計畫的假期優惠，包含餐點和外送費的折扣，吸引更多用戶使用。Uber也讓用戶以五折優惠，贈送年度會員給朋友。訂戶通常會花更多錢，更頻繁下單，為這些App帶來營收。

外送平台業者表示，愈來愈多精打細算的消費者為了省錢而成為訂戶。Uber Eats表示，12月來有四成訂單來自訂戶，高於去年同期的27%。

分析師 App 營收

上一則

82歲防疫專家佛奇退休 打算演講、行醫、寫回憶錄

延伸閱讀

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%
美國放寬電動車補助規定 激勵亞洲電動車類股大漲

美國放寬電動車補助規定 激勵亞洲電動車類股大漲
通膨與衰退夾殺 半數美國人新年新希望都跟「它」有關

通膨與衰退夾殺 半數美國人新年新希望都跟「它」有關
通膨、病毒、戰火…2023全球市場5大憂

通膨、病毒、戰火…2023全球市場5大憂

熱門新聞

在即將到來的週末，美國中西部的部分地區氣溫將驟降到華氏-50.80度、甚至華氏-70.60度，這代表2022年聖誕可能會是40年來最為嚴寒的一個聖誕節。（美聯社）

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

2022-12-23 19:40
拼多多的美國版「Temu」在美國仍以低價吸引顧客。(PR Newswire)

便宜…拼多多Temu席捲美國 才4個月就怨聲四起？

2022-12-26 10:38
根據原本規定，Venmo等數位支付平台的使用者，收到金額超過2萬元的匯款，或者轉帳交易超過200次時，才會收到平台寄發的1099-K報稅收入表格。新規上路後，一整年當中只要收到600元以上金額，便會收到1099-K表格。Photo by Tech Daily on Unsplash

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

2022-12-23 14:41
紐約西部水牛城區域是這是雪災的重災區，積雪還會持續，估計有4000人無電可用。（Getty Images）

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

2022-12-28 00:10
聖誕假期北美急凍，美加數千班機無法起飛，旅客只能睡在機場。（路透）

這場雪不是扮家家…這州驚現華氏零下104度

2022-12-22 21:49
圖為醫療專家解釋白卡承保的醫療措施。(美聯社)

定了 白卡規定修改…1800萬人恐遭剔除 拜登這樣彌補

2022-12-26 10:10

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降
拿舊物換優惠 亞馬遜、目標、沃爾瑪等賣場都歡迎

拿舊物換優惠 亞馬遜、目標、沃爾瑪等賣場都歡迎