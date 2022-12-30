普查局提高都市定義門檻 未達5000人 1140小城降級鄉村

根據人口普查局29日公布的資料，全國共有2646個城市，分布在50州、波多黎各和美屬群島。(美聯社)

人口普查 局29日公布根據新修訂標準統計的城市地區數量，全國共有2646個城市，分布在50州、波多黎各和美屬群島。另有1140個小城市和村鎮失去了城市地位，被歸類鄉村地區，總人口約420萬。

人口普查局新修訂的城市與鄉村分類標準，為普查局多年來的最大修訂，城市的門檻從原來的2500居民提高到5000人，還加上住房數量的因素。

被歸類為城市或鄉村，關係到不同類別的聯邦補助，如交通、住房、健保 、教育和農業。聯邦政府沒有城市和鄉村的定義，是由人口普查局制定分類標準。普查局表示，修訂新的城鄉標準是出於統計目的，不影響政府經費的分配。

蒙大拿州研究與信息服務局的瑪麗·克萊格(Mary Craigle)說：「是城市還是鄉村的重點都是錢，城市可拿到鄉村地區所沒有的交通補助，而鄉村有資格領取城市沒有的資助。」

根據1910年以來的原訂標準，都會化地區至少有5萬人口，城鎮為至少2500人。在此標準下，過去10年美國的城市人口占81%，鄉村占19%。

2020年人口普查後，城鎮人口的門檻增加一倍到5000人；普查局甚至建議提高到1萬人，但因遭到反對而作罷。根據新標準，全國城鄉人口的比例分別為79.6%和20.4%。

北卡羅來納州 人口學者克萊恩(Michael Cline)說，1910年一座人口為2500人的城鎮擁有的資源和服務，比今天的城鎮要多得多，這一因素體現在普查局新的城鄉定義中。

首次納入城鄉定義的住房數量要求城市住房至少2000個單元，這是根據每戶人口2.5人計算而成。

以住房數量為單位而不是單憑居民人數來界定城市，有利於度假、滑雪和海灘勝地以及度假屋眾多的地方，這些地方因為住房數量而不是常年居住人口而符合城市的條件。

克萊恩說：「北卡州有很多季節性社區，新定義有助於承認這些社區的道路和房屋建設，和至少一年的部分時間有成千上萬個居民。」

以住房而不是人口為城鄉分類標準，還可在人口普查時用來衡量街區密度。街區是城市的基本格局，通常有數百居民。在人口快速增長的地區普查時，使用住房而不是人口作為標準便於更新。