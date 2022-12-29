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西南航班取消逾1.1萬架次 執行長：下周後才能逐漸正常

編譯陳韻涵／綜合28日電
西南航空六天以來已取消超過1萬1000個航班，也導致眾多旅客和自己的行李失散。圖為聖路易機場西南航空旅客的行李箱被集中在航站一角。(美聯社)
西南航空六天以來已取消超過1萬1000個航班，也導致眾多旅客和自己的行李失散。圖為聖路易機場西南航空旅客的行李箱被集中在航站一角。(美聯社)

西南航空(Southwest Airlines)班機取消狀況持續，聖誕暴風雪迄今已有逾1萬1000架次航班被取消，旅客不僅無法抵目的地，也找不到行李；西南航空執行長喬丹(Robert Jordan)表示，未來幾天將持續減班營運，希望下周前能恢復正常。

搭乘西南航空的旅客28日指望航空公司帶他們前往目的地，卻又再次失望，聯邦政府協助受西南航空系統「融斷」影響的旅客請求賠償的壓力漸增。

FlightAware數據顯示，截至28日下午，東岸約90%西南航空的班機取消；暴風雪減弱後，各家航空公司逐漸恢復營運，唯獨西南航空28日又取消2500個航班，29日已規畫取消2300架次航班。

西南航空已表示，縮減航班的情況將持續到29日，該航空公司自22日以來已取消近1萬1000架次航班，除了受到冬季天候影響，公司內部系統融斷是天氣好轉後，班機仍無法恢復正常的原因。

各地的西南航空旅客不但無法抵達目的地，許多人再也找不到行李。部分旅客尋找其他航空公司的機位，或改租車前往目的地，但許多人仍受困機場

34歲的爵士音樂家巴柏(Adontis Barber)表示，他預定從密蘇里州前往華盛頓的航班24日取消後，他就一直睡在機場。巴柏28日決定離開，說道：「我放棄了，我開始覺得自己好像無家可歸。」

今年2月接任西南航空執行長的喬丹表示，航班未來幾天將持續減班營運，希望下周前能恢復正常。

西南航空受制於老舊的人力調度系統和一地取消連動全美的班機系統融斷影響，遲遲無法恢復營運，但這已經不是西南航空首次面臨這種狀況，2021年10月也曾發生，聯邦運輸部與國會參院商務委員會已表示將著手調查。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)痛斥西南航空的系統融斷重蹈覆轍，指全美航空公司28日的預訂航班取消率已降至4%，而西南航空仍維持在60%以上，令人無法接受，矢言追究西南航空的責任並將為旅客爭取賠償。

喬丹 機場 暴風雪

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