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南達科他州長秀聖誕禮物 展示火焰噴射器 挨批不知民間疾苦

記者胡玉立／綜合報導
南達科他州共和黨籍州長克莉絲蒂‧諾姆收到部屬合送的火焰噴射器作為聖誕禮物，開心地在自家農場空地展示「火力」。(Phillip Wegmann推特)
南達科他州共和黨籍州長克莉絲蒂‧諾姆收到部屬合送的火焰噴射器作為聖誕禮物，開心地在自家農場空地展示「火力」。(Phillip Wegmann推特)

南達科他州共和黨籍州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)收到一份火熱的聖誕禮物，一支由部屬合送的Pulsefire LRT火焰噴射器。

諾姆發言人傅利(Ian Fury)推文附了火焰噴射器照片說：「這支火焰噴射器除了『很火』以外，最棒的是我們還刻上了南達科他州銘言『在上帝之下，由人民統治』（Under God, the people rule）。」

另一則網路獨立媒體「實清新聞」(Real Clear News)記者維格曼(Phillip Wegmann)推文附上了一段短片，顯示諾姆穿著迷彩雪褲和迷彩夾克，在農場空地手持火焰噴射器，開心地朝一堆硬紙板垃圾射出熊熊火焰。

兩年前，諾姆曾發過一則她手持火焰噴射器的照片貼文問道：「現在加點東西到我的聖誕禮物清單裡，是不是太晚了？」據總部位於田納西州的MidSouth Shooters公司表示，Pulsefire LRT火焰噴射器售價約650元。

眼見諾姆收到這份禮物，社群媒體有人批評道，「在諾姆處理自家垃圾之際，成千上萬生活在羅斯巴德蘇族保留區(Rosebud Sioux Reservation)和松嶺保留區(Pine Ridge Reservations)的美洲原住民，正受困於沒有暖氣的嚴冬環境中。」

據南達科他州「急湍市報」(Rapid City Journal)報導，冬季風暴期間，松嶺居民因丙烷氣暫停供應且沒有柴火可用，被迫焚燒衣物取暖，奧格拉拉蘇族(Oglala Sioux)部落宣布進入緊急狀態；一名羅斯巴德蘇族部落12歲兒童因無法獲得治療死亡。

傅利回應批評指出，南達州公共安全廳在冬季風暴期間努力協助各部落，包括清理羅斯巴德和松嶺保留地道路、協調40多名洗腎患者送至急湍市、幫助受困汽車駕駛及向社區運送食物、木柴和丙烷等。聖誕假期前，諾姆宣布南達科他州進入緊急狀態，並出動國民兵運送柴火給羅斯巴德蘇族部落和奧格拉拉蘇族部落。

南達科他州 緊急狀態 風暴

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