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豬肝植入人肝細胞 明年人體實驗 下一步移植人體

記者張聲肇／綜合報導
馬里蘭州一名男子今年2月接受基因改造的豬隻心臟移植，存活了兩個月後去世，Maromatrix的生物工程則是利用豬隻肝臟，配上人類肝細胞，合成可供移植的器官。(美聯社)
馬里蘭州一名男子今年2月接受基因改造的豬隻心臟移植，存活了兩個月後去世，Maromatrix的生物工程則是利用豬隻肝臟，配上人類肝細胞，合成可供移植的器官。(美聯社)

利用生物科技將豬隻肝臟與人體細胞合成的「新器官」，預定2023年進行首度人體外臨床試驗，下一步將移植到人體內，代替人類肝臟。但何時才能供器官移植，目前還言之過早。

明尼亞波利斯市郊外的一所實驗室裡面，科學家先把鮮紅的豬肝洗乾淨，將裡面的肝細胞沖走，肝血管內空空如也，只剩下蜂窩狀的組織結構。接著從器捐但不能使用的人體肝臟取出細胞注入豬隻肝臟結構，填滿組織隙縫，使其逐漸恢復功能。

Miromatrix醫學公司執行長羅斯(Jeff Ross)解釋說，「基本上我們是讓這個器官重新生長。人體不再認它為豬隻的肝臟。」這說法有點大膽，不過如果食藥局核准，這家生物工程公司打算明年開始進行這個合成器官的人體試驗；初步將裝在人體外 ，透過人工血管從肝衰竭的病患身上，將血液引入合成肝臟，看是否能發揮血液透析的功能。

如果這個試驗結果良好，科學家下一步就會直接把合成器官，移植到人體內。這項計畫一旦成功，美國的器官捐贈荒將可獲得緩解。

參加這項試驗的紐約西奈山醫院移植科主任弗洛曼(Sander Florman)說，這項計畫雖然聽起來有點科幻小說的味道，但總是個起步，而且比直接將動物器官移植人體更可行。

美國目前有10萬5000名病患在等候器官移植，其中數千人將在配對成功或輪到移植手術前病故，而且還有更多人連等候名單都排不上，主因是器官捐贈數量太少。

一名馬里蘭州男子今年2月接受基因改造的豬隻心臟移植，存活了兩個月後去世，食藥局還在考慮要不要再度核准這種跨物種器官移植手術試驗。

Maromatrix的生物工程，性質不同於基因改造，而是利用豬隻肝臟，配上人肝細胞，合成可供移植的器官。匹茲堡大學醫院移植手術醫生特瓦爾(Amit Tevar)認為，長期來看，合成器官很可能對適合人類的器官研發，做出重要的貢獻，不過，他提醒大家，體外試驗只是「初期的第一步。」

手術 藥局 醫學

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