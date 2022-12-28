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選舉舞弊？民主黨亞利桑納準州長 反告共和黨敗選對手

編譯周芳苑／綜合27日電
亞利桑納州民主黨籍州長當選人霍布斯(右)反告敗選卻不認輸的共和黨籍挑戰者雷克(左)。(美聯社)
亞利桑納州民主黨籍州長當選人霍布斯(右)反告敗選卻不認輸的共和黨籍挑戰者雷克(左)。(美聯社)

亞利桑納州民主黨籍州長當選人凱蒂‧霍布斯(Katie Hobbs)26日要求法院制裁敗選卻企圖推翻選舉結果的共和黨州長候選人卡麗‧雷克(Kari Lake)；她同時也要求法官判決雷克賠償她至少60萬元，彌補對雷克訴訟辯護的法律費用。

儘管缺乏證據，雷克敗選後仍提出訴訟，指稱11月8日舉行的期中選舉計票和結果認證有舞弊，但遭亞利桑納州一名法官駁回。

法庭文件顯示，霍布斯加入馬里科帕郡(Maricopa County)要求制裁雷克及其律師的動議，該郡助理檢察官利迪(Thomas P. Liddy)指出，雷克為了達到她的政治目的而提起「毫無根據的」訴訟。

利迪在動議中寫道「實在是鬧夠了」，還說早就該結束對選舉毫無根據的攻擊和對選務官員的無端指控。

原告雷克的律師認為馬里科帕郡的動議缺乏任何法律或事實依據，要求法院駁回制裁請求。

雷克的律師在提交法庭文件中稱，懲罰提出合法主張的原告並不能增強人們對選舉過程的信任，事實上，制裁原告會有反效果。

法官將針對違反法院規則或不恰當的行為進行處鍰，藉以制裁。

雷克訴訟目標是阻止下周即將宣誓上任的亞利桑納州州長霍布斯、以及馬里科帕郡官員；她在訴訟中稱，該州人口最多的馬里科帕郡數十萬張非法選票影響選舉結果。

在另一份法庭文件中，被告霍布斯要求馬里科帕郡高等法院判決雷克賠償她至少60萬元，以彌補對雷克訴訟辯護時所衍生的費用。

雷克曾任電視新聞主播，是期中選舉最引人注目的共和黨候選人之一，也是前總統川普力挺的對象。她支持川普的2020年大選舞弊論；11月競選州長落敗，卻不願認輸，繼續在推特上發表未經證實的選舉詐欺之說。

亞利桑納州 期中選舉 共和黨

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