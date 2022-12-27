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通膨率竄上41年高點 電視、賽事門票「逆風變便宜」

編譯簡國帆／綜合外電
在通膨率竄上41年高點之際，美國的雞蛋、麵粉等原料，還有機票、汽油及理髮價格都大漲。(美聯社)
在通膨率竄上41年高點之際，美國的雞蛋、麵粉等原料，還有機票、汽油及理髮價格都大漲。(美聯社)

時序進入年末，華爾街日報盤點美國今年物價上漲的情況，在通膨率竄上41年高點之際，美國的雞蛋、麵粉等原料，還有機票、汽油及理髮等產品或服務的價格都大漲，不過，平面電視和運動賽事門票是少數變便宜的項目。

美國勞工部追蹤的上百種產品和服務價格，今年上漲情況高度不均，原因有很多，去年有新冠疫情造成消費者支出型態改變、政府刺激經濟、新冠疫情打亂供應鏈等情況，今年則是俄羅斯烏克蘭後，引發推升能源、食品等大宗商品價格德的制裁措施，同時民眾回歸正常生活，導致服務業需求大增，造成勞工供不應求，也帶動薪資上揚。

今年食品百貨侵蝕掉消費者預算的一大部分，這些食品產品的年比漲幅在8月達到13.5%，為1979年來最高，11月雜貨價格也年漲12%。

11月的雞蛋和人造奶油（margarine）價格年比暴漲近50%，麵粉和烘培組合也漲24.9%，漲幅在勞工部追蹤的項目中名列前段班，提高烤蛋糕的成本。

今年來漲價格最多的品項，也和實務有關：學校餐廳。學校餐廳的價格過去一年來狂漲超過兩倍，因為許多學校在新冠疫情期間免費供應午餐後，也開始收費。

此外，消費者在餐廳內用的餐點價格近幾個月來也年漲約9%，11月機票價格年漲36%，購車、車輛維修及加油等領域的成本也勁增。

不過，電視價格從3月以來，年比便持續下跌，11月跌幅達17%。上月運動賽事門票價格也跌7.2%。

勞工部 疫情 雞蛋

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