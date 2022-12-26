暴風雪累計奪57命 美國歷年低溫災難一次看

白茫茫的雪景雖然美麗，但其實凶險。紐約州水牛城的冰雪暴已造成至少27人死亡，部分人是被凍死。（美聯社）

這次讓美東大部分地區陷入酷寒，並造成57人喪生的冬季風暴 ，是美國30年來最致命的一場暴風雪 。

以下是法新社彙整自1993年以來，一些帶來重大災損的風暴和寒流。

2021年致命寒流

一波致命寒流於2021年2月13日至19日期間襲擊加拿大、美國、墨西哥，造成美國中部與南部部分地區動彈不得。根據媒體報導，這波寒流在美奪走70條人命，數百萬人無電可用，也在地理位置更南的墨西哥看到6人喪生。

航班被風雪擾得大亂，圖為航空公司人員協助整理堆積如山的旅客行李。（美聯社）

2016年怪獸風暴「雪斯拉」

2016年1月22日到24日，被稱為「雪斯拉」（Snowzilla）的怪獸級暴風雪冰封美國東岸，紐約是當中的重災區。這個雪怪發威，美東幾乎無處倖免，造成至少33人喪命，有超過1萬1000個航班被迫取消。

紐約中央公園測得的降雪量高達67公分，是1869年開始紀錄以來的次高。華府附近的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）24小時內就覆蓋了約56公分厚的雪。

2007年結冰路面奪42命

2007年1月中旬一次伴隨著冰與雪的寒流，共造成42人不幸身亡，其中大多數是因為路面濕滑發生的交通意外丟了性命，地點包括奧克拉荷馬州、德州、密蘇里州、愛荷華州、密西根州、紐約州以及緬因州。

白茫茫的雪景雖然美麗，但其實凶險。紐約州水牛城的冰雪暴已造成至少27人死亡，部分人是被凍死。（美聯社）

「暴雪1996」

1996年1月7日到9日期間，美國東岸一場被媒體稱為「暴雪1996」（Blizzard 1996）的猛烈暴風雪造成數十人喪生，當中絕大部分是道路意外過世。

短短數日之後又有另一個風暴來襲，引發洪患。美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）資料顯示，「暴雪1996」造成的直接、間接死亡人數達154人。

1993年「世紀風暴」

根據美國國家氣象局資料，發生在1993年3月13、14日、被冠上「世紀風暴」（Storm of the Century）名稱的美東破紀錄大雪，造成270人喪生。

大多數的死亡案例來自賓州、佛羅里達州、紐約州、北卡羅來納州，連位處美國南部的阿拉巴馬州也有。除此之外，加拿大和古巴也分別有5人和3人喪生，佛州 外海的國際水域也有5人丟了性命。

佛州還記錄到50個龍捲風、外海出現超過9公尺高的巨浪，以及超過1公尺的積雪量。

大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

風暴奪走兩艘貨輪和船上的人員。一艘掛著賴比瑞亞國旗的船隻在加拿大東岸外海，船上一共有32人；另一艘宏都拉斯的船隻則是在佛州外海，載有16名船員。

這場「世紀風暴」的死者多為不敵酷寒的長者；而有些人是在剷雪或除冰時，心臟病發過世。