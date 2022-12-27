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西點清除邦聯遺緒 移走李將軍像 校園內建築、路牌將陸續更名

記者張聲肇／綜合報導
國防部10月正式下令各西點軍校移除校內邦聯人物的肖像、雕像和路名等各種「痕跡」。該校巴特列特廳銅製大門的浮雕因為包含了三K黨的符號(下圖)，也在移除之列。(美聯社)
國防部10月正式下令各西點軍校移除校內邦聯人物的肖像、雕像和路名等各種「痕跡」。該校巴特列特廳銅製大門的浮雕因為包含了三K黨的符號(下圖)，也在移除之列。(美聯社)

西點軍校本月份開始陸續移除校園內有關內戰時期南方邦聯人物的銅像等遺緒，包括將校友和前校長、南軍名將李將軍(Robert E. Lee)穿著邦聯軍服的肖像收入倉庫。

國防部10月正式下令各軍校移除有邦聯象徵的物品，西點校長吉蘭德(Steven Gilland)表示該校正在分期實施，舉凡紀念邦聯的銅像、肖像、路名等，不是移除就是修改或淡化。

西點出身的李將軍在內戰末期擔任南軍總司令，死後一個多世紀，紐約州西點軍校校園裡仍不乏他的蹤影：傑佛遜大廳裡掛著他的肖像，許多大門、道路和教學設施也都是以他命名；另外還不乏其他邦聯人物的銅像、鑄像或路名。

吉蘭德說，除了李將軍的石像、浮雕等，凡是有3K黨(Ku Klux Klan)字眼的浮雕也將一併移除。他說，李將軍的肖像和半身石像將保存在學校倉庫裡，銅製浮雕在「找到更適合地點」前，也將存庫保管；以他命名的宿舍、兒童發展中心等建築，也將在明年底之前完成更名。

「我們將用有尊嚴的辦法，莊嚴達成使命。」吉蘭德說，「至於歷屆校友贈送的禮物，尤其是放在榮譽廣場與和解廣場上的，我們會和贈禮的各屆校友商量處理方式，相關費用由國防部負擔。」

西點軍校此舉是全國各地聯邦政府機構移除邦聯遺緒及象徵的運動之一，聯邦政府指派命名委員會，於8月底提出有關建議，國防部長奧斯丁10月核可後實施。

國會去年籌組命名委員會，研議如何將西點軍校及馬里蘭州安納波利斯海軍官校校園內的邦聯象徵，改成合乎當今國情的樣子，8月提出的建議，主要是針對西點軍校，並強調「無意抹殺歷史」。

委員會說，「過去的事實還在，本會的所有委員有信心，各軍種官校會繼續教導學生內戰歷史，讓學生了解其中複雜的細節。提出這些建議的目的，是再度肯定西點軍校悠久傳統，能夠教育出最能代表我們立國理想的新世代美軍領導人。」

西點軍校巴特列特廳銅製大門右下角的浮雕，隱藏著三K黨的符號。(美聯社)
西點軍校巴特列特廳銅製大門右下角的浮雕，隱藏著三K黨的符號。(美聯社)

西點軍校 國防部 聯邦政府

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