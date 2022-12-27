哈佛教授：川普辯護最佳策略 應主張「精神失常」

法律專家建議，前總統川普未來在法庭的最佳辯護策略是「主張精神失常」。(美聯社)

哈佛大學(Harvard University)憲法教授崔普(Laurence Tribe)25日在推特 發文寫道，如果前總統川普 日前在自創社群 平台Truth Social發表的談話，就是未來可能面臨起訴的辯護策略，願意幫川普辯護的律師團處境將令人憂心，辯護律師團最佳策略應該是讓川普向法院主張「精神失常」(insanity)。

眾議院國會暴動調查委員會上周公布長達845頁的最終版調查報告指出，川普以犯罪手段參與「多層面謀叛」(multi-part conspiracy)，企圖推翻合法舉行的2020年大選結果，對於支持者攻擊國會大廈則未加以阻止。

調查報告公布後，川普透過Truth Social視頻提出反駁，抨擊調查委員會成員是「一群很壞的人」(very bad people)。川普在視頻談話中重複沒有根據的選舉舞弊說，聲稱調查委員會「沒有提出一絲一毫證據」足以證明他企圖在國會製造暴力或希望國會出現暴力。

崔普25日在推特發文寫道，如果川普在Truth Social視頻的論述就是未來遭到起訴的辯護策略，「我將為同意幫川普辯護的律師團感到憂心」。

崔普在推文中表示，辯護律師們最好以精神病專家的角度思考，說服川普向法院主張「精神失常」，做為辯護策略。

崔普並不是第一位提出川普可能以「精神失常」做為辯護理由的法律專家。

川普今秋曾對眾院調查委員會可能發出傳票，以14頁聲明做出回應，回應內容多次提到沒有根據的選舉陰謀論。前總統歐巴馬任內的代理司法部長、現為霍金路偉律師事務所(Hogan Lovells)合夥人卡提亞(Neal Katyal)10月份接受MSNBC新聞頻道訪問時說，川普發表長篇大論聲明，不管從任何司法角度來看，都是有害無益的，「除非他打算以精神失常做為辯護，到時候將可以拿這份文件做為佐證」。