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帳號解禁之後發文 紐時：陰謀論、不實訊息重回推特

編譯徐薏茹／綜合26日電
馬斯克入主推特後，恢復數千個先前因散播有關新冠疫情和期中選舉不實訊息而遭停權的推特帳號，據紐約時報分析，許多被解禁的用戶最近又開始轉推不實訊息，(路透)
馬斯克入主推特後，恢復數千個先前因散播有關新冠疫情和期中選舉不實訊息而遭停權的推特帳號，據紐約時報分析，許多被解禁的用戶最近又開始轉推不實訊息，(路透)

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)10月入主推特(Twitter)後，這位自稱「言論自由的絕對主義者」不斷更改平台政策，導致推特動盪不安。紐約時報(The New York Times)分析逾千個近期獲解禁的推特用戶貼文，探討馬斯克的決策如何影響推特內容。

大部分恢復使用權的帳號帶有濃烈的黨派色彩，通常是毫不隱瞞的川普支持者，紐時掌握的現有數據無法得知這些用戶最初被停權或是帳號恢復的原因，不過根據發文紀錄，許多帳號在推特打擊與新冠疫情及期中選舉相關的不實訊息期間被禁用。

一名用戶的貼文寫到：「我因為是共和黨人(#Republican)被禁用，終於拿回這個帳號，感謝@elonmusk(馬斯克帳號)。」十分鐘後，該用戶又發文稱：「拜登是非法的總統，2020年大選被偷走了。」

新冠疫情期間，推特推出相關政策，禁止與新冠病毒相關的不實訊息，超過1萬1000個帳號在推廣假訊息後被停權，包括許多知名用戶。但馬斯克成為推特新東家後，推特官方表示不會再執行此政策。

幾個恢復的帳號再度開始張貼與病毒及疫苗相關的訊息，其中一些質疑疫苗的有效性，或是在缺乏證據的情況下指疫苗害死人。

幾則貼文提到今年發行的紀錄片「猝死」(Died Suddenly)，該紀錄片被視為具誤導訊息，聲稱人因接種疫苗死亡。還有些用戶分享未獲支持的消息。

2020年總統大選後，為打擊選舉舞弊陰謀論，數千個推廣選舉相關假訊息及誤導資訊的帳號被推特停權，現在數百個帳戶已經恢復，再度轉推不實訊息。

去年1月6日發生國會暴亂之後，推特將7萬多個與極右翼陰謀論組織「匿名者Q」(QAnon)相關的帳號停權。現在這些回歸的帳號重提「匿名者Q」熟悉的主題，在無證據的情況下聲稱民主黨人與好萊塢名人從事性販運及戀童癖犯罪行為，同時不斷稱自由主義人士利用變裝表演及性教育「培養」兒童。

紐時分析的貼文數據來自社群媒體追蹤公司Bright Data，恢復帳號的用戶清單由軟體開發人員布朗(Travis Brown)確認，他先前曾追蹤推特的極端主義。

推特 馬斯克 疫苗

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