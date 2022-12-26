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回到原點？拜登政府傳考慮強制TikTok出售美國業務

編譯簡國帆／綜合外電
拜登政府的一些官員正在討論強制要求TikTok出售美國業務，以確保北京當局不會利用這款應用程式（App）蒐集情報並影響政治輿論。(路透)
拜登政府的一些官員正在討論強制要求TikTok出售美國業務，以確保北京當局不會利用這款應用程式（App）蒐集情報並影響政治輿論。(路透)

在美國前總統川普2020年強制要求TikTok出售美國業務未果後，知情人士透露，拜登政府的一些官員又在討論強制要求TikTok出售美國業務，以確保北京當局不會利用這款應用程式（App）蒐集情報並影響政治輿論。

華爾街日報報導，由跨部會成員組成的美國外國投資委員會（CFIUS），已在討論強制TikTok出售美國業務的提案，國防部和司法部的代表都支持，原因是擔心北京當局能取得TikTok的數據、或是以影片影響美國人的觀點，認為這只能透過區隔TikTok和母公司字節跳動才能處理。

美國司法部副部長Lisa Monaco在受訪時說：「根據我們情報圈的估量，我們正在討論有一個政府的目標是推動能夠彰顯其利益和價值的全球科技使用與規範，這和我們自己（的利益和價值）不符。」她拒絕特別討論TikTok，但表示：「這是我針對這些議題的看法。」

然而，主持CFIUS的財政部擔心，要求強制出售的命令可能使政府陷入漫長的訴訟戰，而且最後還可能輸掉，因而正尋求其他的可能解決方案，雖然美國財長葉倫已表示TikTok的國安疑慮於理有據。在Akin Gump法律事務所負責CFIUS實務的Christian Davis認為，財政部可能擔心法院的判決先例，會導致審查未來交易的能力受限。

除了潛在的訴訟挑戰，要求TikTok母公司字節跳動把美國事業出售給一家美國或盟國的企業，還有另一個阻礙－北京政府的合作意願。中國大陸可能以出口管制措施，禁止字節跳動出售與影音推薦演算法相關的技術。

CFIUS可能會向總統拜登提出建議，而拜登有權強制TikTok出售或分拆美國部門。白宮發言人則拒絕此事。

TikTok在美國大受歡迎，用戶超過1億人，企業也愈來愈常用來接觸客戶，但其中資背景也正加重當局化解國安疑慮的壓力。川普曾試圖強制要求TikTok的美國業務歸美國企業掌控，又試圖禁止這款App，都未能成功。在美國聯邦法院判決推翻川普的禁令後，拜登撤銷這些禁令，認為無法執行，並且決定不上訴，但這個決定也引發當時華府對陸鷹派國會議員的不滿，抨擊鑄下大錯。

拜登承諾，將提出一項因應TikTok與其他敵國App國安風險的全面計畫，但都還沒出爐，促使國會和各州逕行限制TikTok。TikTok已不斷表示，從不會與北京政府分享用戶數據，也拒絕評論遭強制出售美國的可能性，只說相信能化解美國政府的疑慮。

TikTik從2020年來就在和美國政府協商，並且達成一項安排，確保北京當局無法取得美國用戶的數據。消息人士說，解方是TikTik把美國用戶數據歸由子公司TikTik美國數據安全公司管理，只有少數獲授權的員工才能取得用戶數據，而且這家子公司是由甲骨文等受批准的第三方監控，並由美國國安專家組成的三人委員會監督，甲骨文也有權評估TikTok的推薦演算法。

儘管有這些承諾，一些美國國安官員和國會議員仍認為，沒有任何中國大陸企業能抵擋得了北京要求交出數據的壓力，並且擔心中國大陸可能試圖以能在TikTik上呈現、或禁止在TikTik呈現的影片內容，影響美國輿論。

在CFIUS陷入僵局之際，美國國會和一些州政府對字傑調動的立場已愈來愈強硬。國防部、國務院等部會都已禁止在政府發放的智慧手機等裝置使用TikTok，國會最近也表決通過把這項禁令擴及所有部會。美國兩黨的參眾議員也已提案立法禁止TikTok，過去一個月來，超過12個共和黨州長都禁止在政府裝置上使用TikTok。

TikTok 北京 拜登

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