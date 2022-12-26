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兆彩頭獎5.65億元「史上第6高」27日開獎

編譯周芳苑／綜合26日電
一票在手，希望無窮。兆彩上周開獎再度槓龜，頭獎金額已累積達5億6500萬美元。下次開獎日期為12月27日。(美聯社)
一票在手，希望無窮。兆彩上周開獎再度槓龜，頭獎金額已累積達5億6500萬美元。下次開獎日期為12月27日。(美聯社)

兆彩(Mega Millions)開獎再度落空，沒有任何一張彩票與開出的六個號碼全部相符，頭獎金額繼續累積，27日晚間開獎的獎金已飆到至少5億6500萬元。

兆彩網站新聞稿稱，假如下一次抽獎有人中頭獎，獎金將創開賣20年來第六高紀錄。

23日晚間開出的號碼是白球15、21、32、38 、 62，外加兆彩球(Mega ball)8，沒有任何一張彩票與六個中獎號碼全部相符；不過，加州和伊利諾伊州售出的兩張彩票與其中五個號碼相符，各贏得獎金100萬元的第二大獎。

據新聞稿稱，全國有31張彩票與四個號碼以及兆彩球號碼相匹配，贏得三獎，獎金10萬元。

兆彩上次開出是在10月14日，當時在加州和佛羅里達州售出的彩票分享5億200萬元獎金。

兆彩開賣20年來，已經有11張彩票贏得至少5億元頭獎，其中三次的獎金金額更超過10億元。

南卡羅來納州一名幸運兒在2018年10月23日贏得15億3700萬元頭獎獎金，是目前最高獎金得主。

根據彩票軟體公司Smart Luck網站估算，中兆彩頭獎的機率為3億200萬分之一。兆彩下次開獎日期是本月27日。

加州 南卡羅來納州 伊州

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